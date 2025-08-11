Atama bekleyen öğretmenler: ‘Aile yılında yuva kuramıyoruz, meydanda değil okulda olmak istiyoruz’

KPSS-2024 için ek atama bekleyen öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde bir araya geldi. Öğretmenler “Susma haykır ek atama şarttır” sloganı attı ve yapılan 15 bin atama sayısının azlığı ile atamadaki branş dağılımına tepki gösterdi. Öğretmenler açıklama boyunca, branşlarda yapılan atama sayılarının yazılı olduğu siyah çelenkleri ellerinde taşıdı.

Öğretmenler adına konuşan atama bekleyen bir öğretmen, "Yüzbinlerce öğretmenin beklentisi sınırlı kontenjanlar nedeniyle karşılık bulamamıştır. Bizler görev almaya hazır, donanımlı istekli ve liyakat sahibi öğretmenleriz. Ek atama hem ihtiyacı karşılayacak hem de mağduriyetimizi giderecektir” dedi.

‘KALKINMAYA KATKI SAĞLAYACAK’

Atanmayan her öğretmenin bireysel bir hikaye değil toplumun bir gerçeği olduğunu söyleyen öğretmen, “Bizler ülkemize hizmet etmek istiyoruz. 2024 KPSS puanıyla ek öğretmen ataması istiyoruz. Aile yılı kapsamında binlerce öğretmen atama beklerken yuva kuramamaktadır. Adaletli bir ek atama gelene kadar durmayacağız.

MEB’in ihtiyacı ortada. İhtiyaç düzeyi alarm vermektedir. Öğretmenler meydanlarda değil okullarda olmak istiyor. Sesimizi duyun. Ek atama sadece bireysel kazanım değil kamunun da kazanımıdır. Atamalar ülkenin kalkınmasına doğrudan katkı sağlayacaktır” diye konuştu.