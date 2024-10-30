Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav tarihleri ne zaman? ATA AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin 2024-2025 akademik takvimi belli oldu. Öğrenciler, ATA AÖF sınav tarihleri merak ediliyor. Peki, Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav tarihleri ne zaman? ATA AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı?
Öğrenciler, ATA AÖF sınav tarihleri ne zaman, sınav giriş belgesi açıklandı mı öğrenmek istiyor. Peki, Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav tarihleri ne zaman? ATA AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı?
ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
Ara (Vize) Sınavı
I.Oturum 30 Kasım 2024
II.Oturum 30 Kasım 2024
III.Oturum 01 Aralık 2024
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
I.Oturum 11 Ocak 2025
II.Oturum 11 Ocak 2025
III.Oturum 12 Ocak 2025
Bütünleme Sınavı
I.Oturum 15 Şubat 2025
II.Oturum 15 Şubat 2025
III.Oturum 16 Şubat 2025
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
Ara (Vize) Sınavı
I.Oturum 05 Nisan 2025
II.Oturum 05 Nisan 2025
III.Oturum 06 Nisan 2025
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
I.Oturum 31 Mayıs 2025
II.Oturum 31 Mayıs 2025
III.Oturum 01 Haziran 2025
Bütünleme Sınavı
I.Oturum 05 Temmuz 2025
II.Oturum 05 Temmuz 2025
III.Oturum 06 Temmuz 2025
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?
ATA AÖF sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.
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