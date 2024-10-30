Yayınlanma: 30.10.2024 - 16:52

Güncelleme: 30.10.2024 - 16:52

Öğrenciler, ATA AÖF sınav tarihleri ne zaman, sınav giriş belgesi açıklandı mı öğrenmek istiyor. Peki, Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav tarihleri ne zaman? ATA AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı?

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Ara (Vize) Sınavı

I.Oturum 30 Kasım 2024

II.Oturum 30 Kasım 2024

III.Oturum 01 Aralık 2024

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

I.Oturum 11 Ocak 2025

II.Oturum 11 Ocak 2025

III.Oturum 12 Ocak 2025

Bütünleme Sınavı

I.Oturum 15 Şubat 2025

II.Oturum 15 Şubat 2025

III.Oturum 16 Şubat 2025

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Ara (Vize) Sınavı

I.Oturum 05 Nisan 2025

II.Oturum 05 Nisan 2025

III.Oturum 06 Nisan 2025

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

I.Oturum 31 Mayıs 2025

II.Oturum 31 Mayıs 2025

III.Oturum 01 Haziran 2025

Bütünleme Sınavı

I.Oturum 05 Temmuz 2025

II.Oturum 05 Temmuz 2025

III.Oturum 06 Temmuz 2025

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.