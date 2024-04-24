AUZEF Bahar Dönemi vize sınavları ne zaman? AUZEF bahar dönemi ara sınav takvimi...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav takvimi, AUZEF'te açıktan üniversite eğitimi alan öğrencilerce merak ediliyor. Peki, AUZEF Bahar Dönemi vize sınavları ne zaman? AUZEF bahar dönemi ara sınav takvimi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 13:12
AUZEF Bahar Dönemi vize sınavları ne zaman? AUZEF bahar dönemi ara sınav takvimi...
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AUZEF Bahar Dönemi sınavları merak edilmeye başladı. Güz Dönemi sınavları geride kalan AUZEF'in Bahar Dönemi sınavlarının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki, AUZEF Bahar Dönemi vize sınavları ne zaman? AUZEF bahar dönemi ara sınav takvimi...

AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte ara sınav tarihleri belli oldu. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavları mayıs ayında yapılacak. AUZEF bahar dönemi ara sınavları 04-05 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF SINAV TAKVİMİ

Akademik takvime göre;

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 29 - 30 Haziran 2024 tarihlerinde,

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 3 - 4 Ağustos 2024 tarihlerinde

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 14 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.


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