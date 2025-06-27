İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavı oturumları için geri sayım sürüyor. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme sınav yerleri açıklandı mı?

AUZEF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF’in resmi uygulamalarında, sınav giriş belgeleri sınav tarihinden en az 5 gün önce http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden erişime açılıyor. Bu durumda, 19–20 Temmuz tarihli sınav için giriş belgesinin, 14–15 Temmuz 2025 civarında yayında olması bekleniyor.

Sınav giriş belgelerinde; sınav yeri, bina, salon, oturum saatleri gibi kritik bilgiler açıklanacak ve belgeler erişime açıldığında adaylar AUZEF sistemine giriş yaparak bu detaylara ulaşabilecek. Sınav binalarına girişte belgeler ile geçerli kimliklerin ibraz edilmesi zorunlu olacak.