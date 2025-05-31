İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi final sınavları 31 Mayıs itibariyle başladı. Üç oturumda tamamlanacak olan sınava katılım sağlayan adaylar, soru - cevap duyurusunu bekliyor. Peki, AUZEF final soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? AUZEF final soruları nereden görüntülenir?

AUZEF FİNAL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İstanbul Üniversitesi AUZEF soruları ve cevap anahtarlarının erişime açılacağı tarihi henüz duyurmadı.

Daha önceki sınav dönemleri kaynak alındığında AUZEF soruları ve cevaplarının sınav tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde paylaşılması bekleniyor.

AUZEF SINAV SORULARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

AUZEF sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacak.