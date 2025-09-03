İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanan kılavuza göre; AUZEF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, 1 Eylül'de başladı. Peki, AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? AUZEF kayıt yenileme ücreti ne kadar? İşte, ayrıntılar...

AUZEF GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi kayıt yenileme süreci için takvim açıklandı. Öğrenciler, kayıt yenileme ücretlerini 1-21 Eylül tarihleri arasında ödeyecek. Ardından ders seçimi 22-29 Eylül, ders ekle-sil işlemleri ise 30 Eylül - 5 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kayıt yenileme tamamlandığında sistemde görülen “Kayıt yenilenmedi” ibaresi, otomatik ders seçiminin ardından “Devamlı öğrenci” olarak güncellenecek. Üstten ders almak isteyen öğrenciler ise 30 Eylül - 5 Ekim 2025 tarihleri arasında derslerini kendileri seçebilecek.

Fakülte tarafından otomatik seçilen dersler arasında DD ve DC notu olan dersler yer almıyor. Ancak Genel Not Ortalaması (AGNO) 2.00’ın altında olan ve FF harf notu bulunmayan öğrenciler, istedikleri takdirde DD-DC olan dersleri seçebilecek.

AUZEF GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemleri için öğrencilerin referans numarası ile dönem ücretini ödemesi yeterlidir. Referans numarası, http://aksis.istanbul.edu.tr

adresine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak görüntülenebiliyor.

Öğrenciler, AKSİS sisteminde “OBS” → “Harç Bilgileri” sekmesi üzerinden referans numaralarını ve harç tutarlarını öğrenebiliyor. Ödemeler ise Halkbank şubeleri veya ATM’leri üzerinden yapılabildiği gibi, doğrudan AKSİS sistemi üzerinden online olarak da gerçekleştirilebiliyor.