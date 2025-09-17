AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AUZEF kayıt yenileme işlemleri uzatıldı mı? AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri kayıtlarını yenilemek için AKSİS sistemine başvuruyor. Peki, AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AUZEF kayıt yenileme işlemleri uzatıldı mı?

AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

AUZEF güz dönemi kayıt yenileme kılavuzuna göre öğrenciler, 1-21 Eylül tarihleri arasında öğrenim ücretlerini Halkbank şube ve ATM’leri ya da AKSİS üzerinden yatıracak; ardından ders seçimleri 22-29 Eylül tarihleri arasında fakülte tarafından otomatik olarak yapılacak ve 2 iş günü içinde tamamlanacak, ders ekleme-silme işlemleri ise 30 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında öğrenciler tarafından gerçekleştirilecektir.

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi için dönem ücretini ödemeniz yeterlidir. Bunun için öncelikle referans numaranızı almanız gerekmektedir. Referans numaranızı öğrenmek için https://auzef.istanbul.edu.tr/

adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle otomasyon sistemine giriş yapınız.

Otomasyona giriş yaptıktan sonra AKSİS üzerinden “Harç Bilgileri” bölümüne girerek “Referans Numarası” kısmından numaranıza ulaşabilirsiniz.

Ödeme işlemini, aldığınız referans numarasıyla Halkbank şube veya ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz. Online ödeme için aynı sayfada bulunan “Ödeme Yap” butonunu tıklamanız yeterlidir.