Yayınlanma: 18.09.2024 - 09:42

Güncelleme: 18.09.2024 - 09:42

AUZEF üç ders sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi mezuniyet üç ders sınavı, 14 Eylül'de düzenlendi. Peki, AUZEF mezuniyet üç ders sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) mezuniyet için üç ders sınavı, 14 Eylül 2024 tarihinde yapıldı.

Ancak AUZEF mezuniyet üç ders sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların 10 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yapılan değerlendirmelerin ardından AUZEF mezuniyet üç ders sınav sonuçları, http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

Öğrenciler, sınav sonuçlarını AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak görüntüleyebilecek.