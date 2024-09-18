Deprem mi oldu? 18 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 18 Eylül 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 18 Eylül 2024 Türkiye'deki depremler...

Deprem mi oldu? 18 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2024 - 09:32

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 18 Eylül'de meydana gelen depremler...

18 EYLÜL 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

07:46:31 -.-  1.6  -.-   MARMARA DENIZI                            

07:41:24 -.-  1.3  -.-   MARMARA DENIZI                            

07:39:40 -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                            

07:26:33 -.-  1.6  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                

07:23:50 -.-  1.4  -.-   HISARTEPE-(MALATYA)                       

07:08:15 -.-  1.6  -.-   AKOVA-DARENDE (MALATYA)                   

06:59:42 -.-  2.0  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                

06:53:39 -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                   

06:24:04 -.-  1.8  -.-   PLAJKOY-MADEN (ELAZIG)                    

05:38:23 -.-  1.9  -.-   YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)              

05:32:13 -.-  1.4  -.-   MESCICELE-(BOLU)                          

05:23:35 -.-  1.6  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                

05:18:34 -.-  1.8  -.-   SORGUN-ERDEMLI (MERSIN)                   

04:23:43 -.-  1.6  -.-   CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS)                

04:20:01 -.-  1.3  -.-   ATAKOY-(AFYONKARAHISAR)                   

03:42:27 -.-  2.3  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)             

03:26:46 -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                     

03:22:21 -.-  3.9  3.9   KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN)               

03:14:48 -.-  1.8  -.-   KUSCUKURU-BESIRI (BATMAN)                 

02:59:41 -.-  1.3  -.-   COLAKLI-(MALATYA)                         

02:49:48 -.-  2.4  -.-   ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)                  

02:09:56 -.-  2.6  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)             

01:53:34 -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                   

01:50:43 -.-  1.4  -.-   PELITLI-(MALATYA)                         

01:47:44 -.-  1.8  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)             

01:44:07 -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                

01:38:39 -.-  4.5  4.3   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)             

00:20:35 -.-  1.5  -.-   KOZLUK-PUTURGE (MALATYA)                  

00:08:57 -.-  2.6  -.-   SERINGOZE-KEMAH (ERZINCAN)                

00:08:53 -.-  1.7  -.-   SUNNETCILER-AKHISAR (MANISA)              


Etiketler: #Son depremler listesi #Son depremler #deprem mi oldu

İlgili Haberler

AFAD duyurdu... Manisa'da deprem: Çevre illerden hissedildi!

AFAD duyurdu... Manisa'da deprem: Çevre illerden hissedildi!
Naci Görür'den kritik uyarı… O bölgeyi işaret etti: 7 büyüklüğünde deprem yolda

Naci Görür'den kritik uyarı… O bölgeyi işaret etti: 7 büyüklüğünde deprem yolda
AFAD duyurdu: Adıyaman’da deprem!

AFAD duyurdu: Adıyaman’da deprem!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler