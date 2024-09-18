Deprem mi oldu? 18 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 18.09.2024 - 09:32

Güncelleme: 18.09.2024 - 09:32

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 18 Eylül'de meydana gelen depremler...

18 EYLÜL 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

07:46:31 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI

07:41:24 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI

07:39:40 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI

07:26:33 -.- 1.6 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)

07:23:50 -.- 1.4 -.- HISARTEPE-(MALATYA)

07:08:15 -.- 1.6 -.- AKOVA-DARENDE (MALATYA)

06:59:42 -.- 2.0 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)

06:53:39 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

06:24:04 -.- 1.8 -.- PLAJKOY-MADEN (ELAZIG)

05:38:23 -.- 1.9 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)

05:32:13 -.- 1.4 -.- MESCICELE-(BOLU)

05:23:35 -.- 1.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)

05:18:34 -.- 1.8 -.- SORGUN-ERDEMLI (MERSIN)

04:23:43 -.- 1.6 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS)

04:20:01 -.- 1.3 -.- ATAKOY-(AFYONKARAHISAR)

03:42:27 -.- 2.3 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)

03:26:46 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

03:22:21 -.- 3.9 3.9 KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN)

03:14:48 -.- 1.8 -.- KUSCUKURU-BESIRI (BATMAN)

02:59:41 -.- 1.3 -.- COLAKLI-(MALATYA)

02:49:48 -.- 2.4 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)

02:09:56 -.- 2.6 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)

01:53:34 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

01:50:43 -.- 1.4 -.- PELITLI-(MALATYA)

01:47:44 -.- 1.8 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)

01:44:07 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

01:38:39 -.- 4.5 4.3 KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)

00:20:35 -.- 1.5 -.- KOZLUK-PUTURGE (MALATYA)

00:08:57 -.- 2.6 -.- SERINGOZE-KEMAH (ERZINCAN)

00:08:53 -.- 1.7 -.- SUNNETCILER-AKHISAR (MANISA)