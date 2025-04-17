Yayınlanma: 17.04.2025 - 13:24

Güncelleme: 17.04.2025 - 13:24

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin sınav takvimine göre, 2024 bahar dönemi ara sınavları 12-13 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF vize sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

AUZEF VİZE SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ara sınavları 12-13 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarının ise en geç 18 Nisan Cuma günü açıklanması öngörülüyor.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AUZEF final sınavı sonuçları açıklandığında adaylar sınav sonuçlarına kurumun internet sitesi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve aday şifreleri ile erişebilecek.