Yayınlanma: 25.12.2024 - 17:43

Güncelleme: 25.12.2024 - 17:43

AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2024 için gözler İstanbul Üniversitesi açıklamalarına çevrildi. 2024 AUZEF final sınavları için geri sayım başladı. Peki, AUZEF sınavı ne zaman, hangi tarihte? AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı?

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

AUZEF bitirme sınavına (final) ait, sınav giriş belgeleri yayınlandı. Sınav yerlerini sorgulamak isteyen öğrenciler, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi internet sitesi üzerinden sınav giriş belgelerine ulaşabilecek.

AUZEF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi AUZEF’in 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz dönemi final sınavları 28-29 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi final sınavları ise 31 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenecek.

AUZEF internet sitesinde yer alan sınav takvimi şu şekildedir;

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): Güz Dönemi 28 Aralık - 29 Aralık 2024 / Bahar Dönemi 31 Mayıs - 1 Haziran 2025

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): Güz Dönemi 1 Şubat - 2 Şubat 2025 / Bahar Dönemi 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025

Mezuniyete Üç Ders Sınavı: 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı 6 Eylül 2025