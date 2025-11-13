Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.11.2025 09:45:00
Haber Merkezi
2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınav maratonu sona erdi. AUZEF (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) öğrencileri, 8-9 Kasım tarihlerinde Türkiye genelinde ve KKTC’de gerçekleştirilen sınavların ardından şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, AUZEF soru ve cevaplar yayımlandı mı, sonuçları ne zaman açıklanır?

AUZEF öğrencileri için sınav heyecanı tamamlandı, şimdi gözler sonuçlarda. Peki, AUZEF soru ve cevaplar yayımlandı mı, sonuçları ne zaman açıklanır?

AUZEF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF soru ve cevapların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması ve itiraz sürecinin tamamlanması bekleniyor. Sonuçlar ise itiraz sürecinin ve yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Tarihler ise henüz belli değil.

SORU İTİRAZ SÜRECİ

08 - 09 Kasım 2025 tarihlerinde yapılacak olan ara sınavın(vize) tamamlanmasının ardından, sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş anlı olarak, son sınav oturumunun tamamlanmasının ardından başlayacak ve itirazlar 2 iş günü içinde alınacaktır. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapanacaktır.

Sınav itirazları auzefsinav.istanbul.edu.tr üzerinden yapılacaktır. Bu sistemin haricinde bildirilen soru itirazları dikkate alınmayacaktır.

