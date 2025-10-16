İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'ne yeni kayıt yaptıran ve kayıtlarını yenileyen öğrencilerin öncelikle sınav merkezi tercih işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Peki, AUZEF vize sınavları ne zaman? 2025-2026 AUZEF ara sınav tarihleri

AUZEF GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Ara Sınav (Vize) oturumları 08 Kasım - 09 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

SINAV MERKEZİ TERCİHİ İŞLEMLERİ UZATILDI

Sınav merkezi tercih işlemleri 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 23.59’a kadar uzatılmıştır. Tercihinizi https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden veya AUZEF Mobil uygulaması üzerinden yapabilirsiniz.

Sınav merkezi tercihi bulunmayan öğrencilerin yerleştirmeleri, AKSİS’teki MERNİS bilgileri esas alınarak yapılacaktır.

AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Ara Sınav (Vize) 08 Kasım - 09 Kasım 2025Bitirme Sınavı (Final) 27 Aralık - 28 Aralık 2025Bütünleme Sınavı (Telafi) 31 Ocak - 01 Şubat 2026Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı 6 Eylül 2025