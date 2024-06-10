AYT, TYT’ye göre zor geçti
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2024-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) dün tamamlandı. Toplam 2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu AYT’de adaylara, Türk Dili ve EdebiyatıSosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinde 40’ar soru soruldu ve 180 dakika süre verildi. Üçüncü ve son oturum olan YDT’de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda 80 soru vardı ve adaylara 120 dakika süre tanındı.
İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt Kampüsü’nde sınava giren öğencilerden çoğu Alan Yeterlilik Testi’nin, ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) göre zor olduğunu söyledi. Öğrenciler sınavla ilgili düşüncelerini Cumhuriyet’e aktardı.
Gökçe Köksal: Tarih ve coğrafya kolaydı. Edebiyat bilgi sorularıydı. Çok fazla zorlanmadım.
Nisa isimli bir öğrenci: Kimyada bilgiden ziyade çok fazla işlemli soru vardı. Geometride de şekilden çok analitik ağırlıklıydı. Trigonometrideki soru sayısı da fazlaydı.
Muhammed Berke: Matematikte zorlandım. Sorular seçiciydi sayısal bölümdeki öğrencilerin başarılı olabileceği sorulardı. Fizik kolay geçti.
ÖĞRENCİLER SINAVDA, VELİLER BAHÇEDE
Öğrenciler sınavda iken okul bahçesinde bekleyen veliler duygularını Cumhuriyet’le paylaştı.
Emel isimli bir veli: Zor bir süreçti. 12. sınıfta okulun sınava ve üniversiteye pek bir katkısı olmuyor. Devamsızlık sorunu nedeniyle çocuklar okulla cebelleşmek zorunda kalıyor. Özel ders, dershane gibi kendi çabalarımızla sınava hazırlandık.
Nükhet Sezener: Oğlum konservatuvar istediği için sadece TYT’ye hazırlandı. Eğitim sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı ve bizler çocukları bir zorlamaya sokuyoruz. Çocuklar yeteneklerine göre keşfedilerek yönlendirilmeli.
Ebru Kuzu: Çocuklar kadar biz veliler de stres altındaydık. Çoğu veli çocuklarına “Kazanmak zorundasın” diyerek baskı yapmış. Öte yandan veliler sosyal medyada AYT sorularının paylaşıldığına ilişkin iddiaları gören öğrencilerin morallerinin bozulduğunu da kaydetti.
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