AYT, TYT’ye göre zor geçti

Yayınlanma: 10.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.06.2024 - 04:00

İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt Kampüsü’nde sınava giren öğencilerden çoğu Alan Yeterlilik Testi’nin, ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) göre zor olduğunu söyledi. Öğrenciler sınavla ilgili düşüncelerini Cumhuriyet’e aktardı.

Gökçe Köksal: Tarih ve coğrafya kolaydı. Edebiyat bilgi sorularıydı. Çok fazla zorlanmadım.

Nisa isimli bir öğrenci: Kimyada bilgiden ziyade çok fazla işlemli soru vardı. Geometride de şekilden çok analitik ağırlıklıydı. Trigonometrideki soru sayısı da fazlaydı.

Muhammed Berke: Matematikte zorlandım. Sorular seçiciydi sayısal bölümdeki öğrencilerin başarılı olabileceği sorulardı. Fizik kolay geçti.

ÖĞRENCİLER SINAVDA, VELİLER BAHÇEDE

Öğrenciler sınavda iken okul bahçesinde bekleyen veliler duygularını Cumhuriyet’le paylaştı.

Emel isimli bir veli: Zor bir süreçti. 12. sınıfta okulun sınava ve üniversiteye pek bir katkısı olmuyor. Devamsızlık sorunu nedeniyle çocuklar okulla cebelleşmek zorunda kalıyor. Özel ders, dershane gibi kendi çabalarımızla sınava hazırlandık.

Nükhet Sezener: Oğlum konservatuvar istediği için sadece TYT’ye hazırlandı. Eğitim sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı ve bizler çocukları bir zorlamaya sokuyoruz. Çocuklar yeteneklerine göre keşfedilerek yönlendirilmeli.

Ebru Kuzu: Çocuklar kadar biz veliler de stres altındaydık. Çoğu veli çocuklarına “Kazanmak zorundasın” diyerek baskı yapmış. Öte yandan veliler sosyal medyada AYT sorularının paylaşıldığına ilişkin iddiaları gören öğrencilerin morallerinin bozulduğunu da kaydetti.

