YKS dönüşü feci kaza: Evlerine giderken kapısı açık araçtan düştüler!

Yayınlanma: 09.06.2024 - 19:25

Güncelleme: 09.06.2024 - 19:27

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü yolunda, YKS’nin ikinci oturumu olan AYT’den çıkan 2 kişi, bindikleri aracın kapısı açık olmasından dolayı araçtan düşerek yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar S.Ç. ve H.A., ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.