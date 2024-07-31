Bakan Arapça kelime kullandı

Tekin öğrencilere, ‘Türkçemizin Zenginlikleri’ başlıklı videolu paylaşımında, kökeni Arapça olan ve yeni müfredata da ismini veren ‘Maarif’ kelimesini örnek gösterdi.

Taylan Gülkanat
Yayınlanma: 31.07.2024 - 04:00
Bakan Arapça kelime kullandı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Tekin, açıklamasında, “Değerli öğrencilerim, Türkçemizi; kelime hazinesi, dilbilgisi kuralları ve ifade gücüyle en güzel şekilde kullanmanızı istiyoruz. Bu bilinçle Türkçeye sımsıkı sarılın; daha güzel ve etkili kullanın. Türkçemizin zenginliklerinde buluşmak dileğiyle...” ifadelerini kullandı. Tekin öğrencilere, ‘Türkçemizin Zenginlikleri’ başlıklı videolu paylaşımında, kökeni Arapça olan ve yeni müfredata da ismini veren ‘Maarif’ kelimesini örnek gösterdi.


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