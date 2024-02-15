Bakan Mehmet Şimşek yeni mesleki ve teknik lise türünün açılacağını duyurdu, eğitimciler tepkili: Ucuz işgücü hamlesi

Milli eğitim bakanı yerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açılacağı duyurulan “Sermaye Piyasaları ve Finans Mesleki Teknik Anadolu Lisesi” projesi eğitimcilerin hedefi haline geldi. İktidarın bu adımının, çocukları iş piyasasının hizmetine sunmaktan başka bir şey olmadığı belirtildi.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 15.02.2024 - 03:00
Bakan Mehmet Şimşek yeni mesleki ve teknik lise türünün açılacağını duyurdu, eğitimciler tepkili: Ucuz işgücü hamlesi
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İktidar, 12. Kalkınma Planı’nda mesleki ve teknik eğitimde özel sermayeyle işbirliğinin artırılacağını ve öğrencilerin işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda tercih yapmalarının sağlanacağını belirtmişti. Sermayenin çıkarına göre eğitimin düzenlenmesi sürdürülürken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni bir mesleki ve teknik lisenin açılacağını açıkladı.

Şimşek, Türkiye’de finansal okuryazarlığın düşük olması nedeniyle yatırımcıların yanıltıcı yönlendirmelerden etkilenmesiyle zarara uğradığını belirtti. Bu kapsamda çalışmalar yürüttüğünü açıklayan Şimşek, “Sermaye Piyasaları ve Finans Mesleki Teknik Anadolu Lisesi” açmayı planladıklarını açıkladı. Ayrıca Şimşek, söz konusu liseye ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Sermaye Piyasası Kurulu arasında işbirliği protokolünün imza aşamasına geldiğini de bildirdi.

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Açılması planlanan liseyi Cumhuriyet’e değerlendiren eğitimci Nurcan Korkmaz, “Bu, iktidar tarafından kapatılan ticaret meslek liselerinin yeni bir makyajla yeniden açılması. Açılacak liseler neye çözüm olacak? Türkiye’nin ekonomisinin kötüye gidiyor olması alanla ilgili lise eksikliğinden mi kaynaklanıyor? Finansal okuryazarlık gibi kavramlar neoliberal kavramlar. Dolayısıyla sermayeye hizmet edecek kurumlar olacak. 12. Kalkınma Planı’ndaki meslek liseleri ve türünü artırma hedefi, çocukları işgücü piyasasının hizmetine sunmak gibi hedeflerle uyuşuyor” dedi. 

‘UMUT TACİRLİĞİ’

Mesleki ve teknik liselerin istihdama odaklı bir planlama çerçevesinde yapılması gerektiğini belirten Korkmaz, “Bu okulların açılması umut tacirliğinden başka bir şey değil. Çünkü bu okulların bir planlama doğrultusunda açılmadığı anlaşılıyor. Bir planlamanın olmadığı bir okul açılması sermayeye ucuz işgücü sunmak dışında bir amaç taşımaz. Meslek lisesi açmak için en geçerli sebep istihdam alanının olmasıdır. Ancak iktidar, sermayenin eksikliklerini ucuz işgücüyle sağlamak için mesleki ve teknik lise açıyor. Karşılığı olmayacak bir proje olarak görülüyor. Bu projeyi neden eğitim bakanı yerine maliye bakanı açıklıyor? Bu durum eğitim birliğine aykırı bir durum” ifadelerini kullandı.


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