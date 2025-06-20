Bakan Tekin'e bol sıfırlı karnesini veren Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak'tan dikkat çeken çıkış: ‘Eğitim 5-10 yıl içinde tamamen erişilemez hale gelecek’

2024-2025 eğitim-öğretim yılı sona erdi. Yaklaşık 20 milyon öğrenci karnesini aldı ve yaz tatili başladı. Eğitim Sen ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde Bakan Yusuf Tekin’in karnesini verdi. Eğitim Sen ayrıca yıl sonu değerlendirmesini de burada yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu. Veli-Der Ankara Şubesi’nin de katılım sağladığı açıklamada konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, hazırladıkları bol sıfırlı karnenin Bakan Tekin’in son karnesi olduğunu ifade etti.

Eğitimdeki sorunların artarak sürdüğünü belirten Irmak, “Çocuklarımız bilim dışı anlayışla; açlığa, çocuk işçiliğine, cemaat ve tarikat düzenine mahkum edildi. Zengin çocuklarına tüm kapılar açılırken yoksul çocuklar okul kapısının dışında bırakıldılar. Bu kadar mağduriyet varken bizim bu bakana olumlu bir tek puanımız yoktur” dedi. MEB'in ciddi ve kalıcı çözümler üretmekten uzak olduğunu belirten Irmak, “Mevcut piyasa merkezli politikaların sürdürülmesi halinde önümüzdeki 5-10 yıl içinde eğitim; tamamen ticarileşmiş, erişilemez ve eşitsiz bir hale gelecektir” diye konuştu.

‘'BU GİDİŞ DURDURULMALI"

Irmak’tan sonra konuşan Veli-Der Ankara Şube Başkanı Hülya Daran Deveci ise, “Çocukları besleyemeyen bir MEB ile karşı karşıyayız. MEB adeta çocuk işçi bulma kurumu gibi çalışıyor. Proje okulları adı altında öğretmenler hukuksuzca görevden alınıyor. Anayasal hakkını kullanan üniversite öğrencileri tutuklanıyor. Yüzbinlerce çocuk okula aç gidiyor. Bu gidiş durdurulmalıdır” ifadelerini kullandı.







