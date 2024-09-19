Bakan Tekin: Para karşılığı sahte diploma veren 500 okula ceza kesildi

Yayınlanma: 19.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.09.2024 - 04:00

Erzurum’da eğitim editörleriyle buluşan ve soruları yanıtlayan Bakan Tekin, “devlet okullarındaki tüm öğrencilere ücretsiz yemek verilmesinin gündemde olup olmadığına” ilişkin soruya; “Bütün öğrencilere yemek vereceğimizi varsayalım; çocukların yemeklerini verecek personel var mı? Hepsini geçtik okullarında yemek yiyebilecekleri bir alan var mı? Bir diğer husus, çocuklar bizim dağıttığımız yemekleri yiyorlar mı? Yani özel okuldaki çocuklar bile, özel okul sahipleriyle konuşuyorum, yemekhanede çıkan yemekleri yemiyorlar, kantinden alışveriş yapıyorlar, diyorlar. Şimdi çocuklarımızın yeme alışkanlıkları çok buna uygun değil. Biz şu anda deprem bölgesiyle beraber taşıma kapsamındaki öğrencilerimize yani yaklaşık 3 milyona yakın öğrenciye yemek veriyoruz ama onun dışındakiler ile ilgili şu an bir çalışmamız yok” yanıtını verdi. Tekin, “Ama bu olmayacak anlamına gelmez. Bizim üzerinde çalıştığımız çözüm 2025-2026 bütçesinde sadece ihtiyaç sahiplerine katkı verebilecek bir formül geliştirebilmek” dedi.

10 BİN ÖĞRENCİ ETKİLENİYOR

Bakan Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonrası br sorunun iptal edilmesiyle ilgili de şöyle konuştu:

“Bu durumdan yaklaşık 10 bin civarında öğrenci etkileniyor ancak bu çocuklarımızdan kaçının bu hakkını kullanacağı 21 Eylül itibarıyla belli olacak. Mağduriyet olmasın diye ‘Puanı yeniden hesaplanan öğrenciler isterlerse bir üst tercihine kontenjan sınırına bakılmaksızın yerleştirilebilir’ dedik. Yeni hesaplamaya göre mevcut kayıt yaptırdığı okula puanı tutmayanları da kazanılmış hak olarak kabul ettik. ‘Mevcut okullarınızda devam ediyorsunuz’ dedik.”

HAYALET SINIF NE DEMEK?



Bazı lise son sınıf öğrencileri, üniversite sınavına daha rahat hazırlanmak amacıyla açık liseye geçiş de zorlaştığı için özel okullara geçiş yapıp para karşılığı açıkta okuyor. Bazı özel okullarda “hayalet sınıflar” kurulduğu, bu sınıflara kaydolan öğrenci velilerinden yüksek ücretler istendiği, öğrencilerin devamsız oldukları hâlde bu sınıflara gelmiş gibi gösterildiği belirtiliyor.

Yani öğrenciler, para karşılığında “hayalet“ sınıflarda, “hayalet diploma” sahibi oluyor.