Bakan Tekin'den 'önlük' savunması: Zorunluluk yok, teşvik ediyoruz

Yayınlanma: 28.08.2023 - 20:52

Güncelleme: 28.08.2023 - 20:52

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023- 2024 eğitim- öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirmek üzere bakanlık yöneticileri ve 81 ilin milli eğitim müdürleriyle Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir araya geldi. Yeni eğitim dönemine olabildiğince sorunsuz gidebilmek için tüm yöneticilerle istişare etmek amacıyla bir araya gelindiğini belirten Bakan Tekin, "Çok çalışmak belki her şeyi çözmeyebilir ama çok çalışmak bir arzuyu, bir isteği ortaya koyar. Yorulmayı, yorgun hissetmeyi bilmeyeceğiz. Amatör bir ruhla profesyonelce hareket edeceğiz" dedi.

Yeni eğitim dönemine dair uygulanmak üzere alınan tedbirlere ilişkin genelgenin geçen hafta illere gönderdiğini hatırlatan Tekin, genelgedeki en önemli unsurun tarihe, devlet ve milletin birliğine sahip çıkmak için Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları olduğunu ifade etti. Yeni eğitim- öğretim dönemindeki müfredata şehirlerle ilgili de bir başlık koyulduğunu hatırlatan Bakan Tekin; geleneklerin, kültürün gelecek kuşaklara aksettirilmesi açısından çocukların kendi illerini, kendi illerindeki tarihi kültürel mekanları görmeleri gerektiğini söyledi.

KONAKLAMA PROBLEMİ OLAN ÖĞRETMENLERLE İRTİBATA GEÇİLDİ

1 Eylül tarihi itibarıyla yeni atanan öğretmenlerin göreve başlayacağını vurgulayan Tekin, "Özellikle deprem bölgesindeki 11 ildeki arkadaşlarımıza rica etmiştim. Yeni atanan arkadaşlarımız dahil olmak üzere bütün öğretmenlerimizle irtibata geçin. Konaklama problemi olanları mutlaka bizimle paylaşın diye. Bütün il müdürü arkadaşlar bu süreci tamamladılar" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, öğretmenler odası buluşmalarında öğretmenlerin önlük giymelerinin teşvik edilmesi konusunun gündeme geldiğini kaydederek, "Nihayetinde hem öğrencilerimizin hem velilerimizin hem de en azından öğretmenlerimizin büyük çoğunluğunun talebi doğrultusunda böyle bir uygulama başlatıyoruz. Bu konuda bir zorunluluk yok, teşvik ediyoruz" diye konuştu.

Velilerin ders saatinde okula girişleriyle ilgili önlemlerin alınması gerektiğini belirten Bakan Tekin, okul müdürlerinin veli toplantılarını ders dışındaki saatlerde yapmalarını sağlayacak şekilde planlamasını istedi.

ÖDEVLERDE SOSYAL MEDYA KULLANDIRILMAKTAN KAÇINILACAK

Dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tekin, öğrencilerin derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmaları ve dijital cihazlarla sınıfa girilmemesi konusunda önlem alınacağını belirterek, "Ayrıca öğrencilerimizin okul dışında dijital ortamlarda zaman geçirmelerine neden olabilecek durumlardan ve ödev ya da benzeri bilgilendirmelerde sosyal medya uygulamalarının kullanılmasından kaçınmak için gerekli önlemleri alacağız. Dolayısıyla sınıflarda cep telefonlarının bulundurulması doğru değil" ifadelerini kullandı.