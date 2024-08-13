Bakan Tekin’in il/ilçe emri uygulamasını düşünmediklerini açıklaması büyük tepki çekti

Yayınlanma: 13.08.2024 - 04:39

Güncelleme: 13.08.2024 - 04:39

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir öğretmenin eşinin çalıştığı il veya ilçede boş norm kadro olmamasından kaynaklı, aile birliğinin bozulmaması için başlatılan il/ilçe emri uygulamasını bu yıl düşünmediklerini söyledi. Öğretmenler söz konusu uygulama hayata geçirilmezse aile birliklerinin bozulacağından kaygı duyuyor ve ailelerinden uzak kalmamak için il/ilçe emri bekliyor.

Bu emrin uygulanmaması kararını Cumhuriyet’e değerlendiren eğitimci Özgür Bozdoğan, aile birliğinin anayasal bir hüküm olduğunu ifade ederek öğretmenlerin aile birliği sağlanmadığı için mağduriyetler yaşayabileceğine dikkat çekti. Bozdoğan, il/ilçe emri uygulamasının, sorunu çözüme kavuşturacağını söyledi.

‘EŞLER BİR ARAYA GELEBİLİYORDU’

MEB’in aile birliğini yok sayarak sadece öğretmen açığını kapatma motivasyonuyla hareket ettiğini belirten Bozdoğan, “Bugüne kadar il/ilçe emri uygulamasıyla eşler bir şekilde bir araya gelebiliyordu. MEB, öğretmenleri kendi branşlarında norm açığı bulunan başka bir ilde birleştirme yetkisi istiyor ve norm kadro açığı olan illerdeki öğretmen eksiğini bu şekilde doldurmaya çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu.

‘AÇIK BÖYLE KAPANMAZ’

Öğretmen açığının kapatılmasının yolunun öğretmen istihdamı ile olacağını vurgulayan Bozdoğan, “1 milyon öğretmen atama beklerken bu şekilde öğretmen açığı kapatılamaz. Öğretmeni eşinden ayrı çalışmaya zorlamak kabul edilebilir değil ama MEB’in, binlerce öğretmenin eşlerinden ayrı çalışmama talebini bir sorun olarak görmemesi de üzücü bir durum” dedi.