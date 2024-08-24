Bakanlık 2023’ün öğretmen atamalarını yapmadan 2024 KPSS sonuçları açıklandı

Yayınlanma: 24.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.08.2024 - 04:00

Geçen yıl yapılan KPSS sonuçlarının açıklanmasının üzerinden bir yıl geçti, 20 bin öğretmenin atamasına ilişkin süreç halen tamamlanmadı. Bu yıl 1 Temmuz’da başlayan mülakat süreci 10 Ağustos’ta sona erdi ancak mülakat sonuçları halen açıklanmadı. Atama bekleyen öğretmenler 2023 yılı mülakat sonuçlarının açıklanmasını beklerken, Milli Eğitim Bakanlığı da (MEB) Danıştay’ın mülakatların devamına ya da kaldırılmasına ilişkin kararını beklediklerini, bu yüzden sonuçları açıklamadığını duyurdu. Dün ise henüz 2023 mülakat sonuçları açıklanmamışken ÖSYM tarafından 2024 KPSS sonuçları açıklandı.

Konuya ilişkin gazetemize konuşan eğitimci Özgür Bozdoğan, “2024 KPSS sonuçlarının öğretmenler açısından anlamı kalmadı. Çözüm KPSS puanına göre atama yapmaktır” dedi.

‘BELKİ DE YILLAR ALACAK’

Öğretmen atamalarının belirsiz bir tarihe ötelenmiş olduğunu söyleyen Bozdoğan, “MEB, Danıştay karar verene kadar mülakat sonuçlarını açıklamayacağını söylüyor. Bu belki de yıllar alacak. Bu uzun süre içerisinde yeni öğretmen alımı yapılamayacak. KPSS’ye ve mülakata giren arkadaşlar beklemeye devam edecek. Türkiye’de öğretmen alımıyla ilgili belirsiz bir süreç içerisine girmiş durumdayız. MEB’in KPSS puan üstünlüğüne göre öğretmen atamalarını hızlıca yapmasını sağlamak gerekiyor.”

Konuya ilişkin açıklama yapan Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu ise MEB’in mülakat puanlarını açıklamayarak sürecin manipüle edilmesine zemin yarattığını söyledi. Kuruoğlu yaptığı açıklamada, “Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in mülakata karşı açılan davalar nedeniyle sonuçları hâlâ açıklayamadıklarını söylemesi birçok soruyu da akla getirmektedir. Mülakat puanlamalarında adalet ve liyakat mı yoksa başka etkenler mi etkili olmuştur? Danıştay kasım, aralık gibi karar verirse atama hakkını kazanan öğretmenlerin güvenlik soruşturmasının da ortalama 3 ay süreceği düşünüldüğünde yaşanacak ekonomik ve psikolojik sıkıntıların sorumlusu kim olacaktır? İster mülakat sonuçlarından ister yargı kararından kaynaklı yaşanılacak tüm sıkıntıların sorumlusu Yusuf Tekin’dir. Hiç kimse bu sorumluluktan kaçamaz” ifadelerine yer verdi.