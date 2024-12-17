BALEV ve Yaşar Üniversitesi güçlerini birleştirdi

Yayınlanma: 17.12.2024 - 09:52

Güncelleme: 17.12.2024 - 09:52

“Bugüne Katkı, Geleceğe Yatırım” mottosu ile Yaşar Üniversitesi ve Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı eğitimde örnek bir iş birliği modelini hayata geçirecek. Kurumlar arasında eğitimde güç birliğine yönelik adımlar atılmasını teşvik edecek çerçeve bir program oluşturan protokol lise sıralarından itibaren gençleri desteklemeyi hedefliyor.

İzmir’in eğitim alanında öne çıkan kurumlarını ve temsilcilerini bir araya getiren iş birliği sayesinde öğrencilere yönelik ortak projeler geliştirilerek eğitim kalitesini artırmak ve öğrencilerin kariyer gelişimine destek olmak ayrıca öğrencilere staj imkanları, sosyal sorumluluk faaliyetleri, eğitim ve seminerler gibi olanaklar yaratılması amaçlanıyor.

Protokol kapsamında düzenlenecek etkinlikler ve programlar ile öğrencilerin hem akademik hem de sosyal becerilerinin geliştirilmesi ve uluslararası başarılara ulaşacak kapasite geliştirme çalışmalarının hayata geçirilmesi sağlanacak.

BAŞARILARDA ÇITAYI YÜKSELTECEK

Bornova Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ve BALEV Yönetim Kurulu Başkanı A. Serhat Demirel’e akademisyenler, öğretmenler ve BAL öğrencileri eşlik etti. Atılan imzanın, öğrencilerin lisans öncesinden itibaren desteklenmesiyle İzmir ve Türkiye için akademik başarılarda çıtayı yükseltecek bir başlangıç olduğunu ifade eden Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, "Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı ile böyle bir iş birliği içinde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu protokol, gençlerimizin akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak önemli adımlar atmamıza olanak tanıyacak" dedi.

BALEV Yönetim Kurulu Başkanı A. Serhat Demirel de "Yaşar Üniversitesi ile kurduğumuz bu iş birliği sayesinde öğrencilerimize yeni ufuklar açmayı hedefliyoruz. Ortak çalışmalarımızın eğitimde iz bırakacak projelere dönüşmesini ve başka kurumlara da örnek olarak geleceğimizin mimarı olan gençlerimiz için sinerji yaratacak yeni iş birliklerine vesile olmasını diliyoruz" diye konuştu.