‘Başarısız olan öğrenciler değil, AKP ve MEB’

Yayınlanma: 13.08.2024 - 17:14

Güncelleme: 13.08.2024 - 17:14

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçları 16 Temmuz 2024 tarihinde açıklanmıştı. Dün ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 YKS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Buna göre devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8’i, önlisans kontenjanlarının ise yüzde 100’ü doldu. Eğitim-İş YKS sonuçlarının değerlendirmesinin yapıldığı bir açıklama paylaştı. Açıklamada, “Her sınav dönemi sonrasında ortaya çıkan tabloya paralel olarak, çeşitli eşitsizliklerin varlığı ve bunların giderilmediği gerçeği 2024 yılında da karşımızda durmaktadır. Çok sayıda kontenjanın boş kalması, meslek liseli öğrencilerin başarı düzeylerinin bu sınavlarda en alt sıralarda yer alması, hükümetin sözde gözdesi İmam Hatip Liseleri’nin başarı ortalamasının düşüklüğü bu sınava da damgasını vurmuştur. Sınava odaklı eğitim sistemi bir kez daha göstermiştir ki; eğitsel anlamda öğrencilerimizin kazanımları her geçen gün azalmakta, bu da öğrencilerin üniversiteye girişte başarısızlıklar yaşamalarına yol açmaktadır. Bu anlamda sınavlarda başarısız olan aslında öğrenciler değil, AKP iktidarı ile küme düşen eğitim sistemi ve bizzat Millî Eğitim Bakanlığı’dır” ifadelerine yer verildi.

‘İKTİDAR GÖREVİNİ YAPAMADI’

Eğitim politikaları konusunda iktidarın ve eğitimden sorumlu kurumların görevlerini yerine getiremediklerinin ifade edildiği açıklamada, “AKP iktidarı döneminde orta öğretim iflas etmiş, başarı oranı yüksek olan köklü okullarımız, proje okulu adı altında sınıflandırılarak başta öğretmen kadrosu olmak üzere her açıdan içleri boşaltılmış, devlet liseleri sadece diploma alınan kurumlar haline getirilmiştir. Sınav sisteminde ve müfredatta yazboz tahtası gibi yapılan değişiklikler ortaöğretimdeki çöküşü hızlandırmıştır. Eğitimin piyasalaştırılması ve ticarileştirilmesi, eşitsizlikleri giderek daha da derinleştirmektedir. Siyasi iktidarın, öznesi insan olan ve öğrenci ile öğretmeni en iyi şartlarda bir araya getirmesi gereken eğitim sistemini, kendi ideolojik görüşüne göre düzenlemesi önümüzdeki yıllarda yaşanan felaketi daha da derinleştirecektir. Bugün, eğitimdeki başarısızlığın çözümü için tüm paydaşların görüşü alınarak hazırlanacak, bilimsel düşünmeye ve üretmeye dayalı, her öğrencinin kendi ilgi ve becerisi doğrultusunda hangi alanda okuyacağını kendisinin belirleyeceği bir eğitim sisteminin gerekliliği kaçınılmaz hale gelmiştir” denildi.

‘EĞİTİMİN NİTELİĞİ DÜŞÜYOR’

Okul türlerinin başarı sıralamasında ilk sırada Fen Liselerinin son sırada ise İmam Hatip Liseleri ve Meslek Liselerinin yer aldığının belirtildiği açıklamada, “YÖK’ün yapmış olduğu kontenjan daraltması ve ikinci öğretimlerin kapatılması geçmiş yıllara göre kontenjandaki azalmayı açıkça göstermektedir. Ancak buna rağmen yerleşen kişi sayısının azalması ve boş kontenjan sayısının geçmiş yıllara göre fazla olması eğitim niteliğindeki düşüşün devam ettiğini ortaya koymaktadır. Yine son sınıf öğrencilerine göre önceki dönemde yerleşmemiş olanların yerleşme sayısında daha yüksek başarının görülmüş olması, zorunlu eğitim sürecindeki eğitimin yetersizliğini ve mutlaka destek olarak kurs ya da özel derse başvurulması gerektiğini ancak o zaman başarının arttığını kanıtlamaktadır. Türkiye’nin son yıllarda sürdürmüş olduğu eğitim politikasının sonuçları; dolmayan, hatta geçen yıla göre artan boş kontenjan sayıları, puanı hesaplanan kişi sayısına göre oldukça düşük kalan tercih yapan sayısı ve başarısı her yıl olduğu gibi 2024 yılında da düşük olan İmam Hatip ve Meslek Liselerinin durumudur” ifadeleri kullanıldı.

KAYITLAR 19-23 AĞUSTOS’TA YAPILACAK

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19 Ağustos-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19 Ağustos-21 Ağustos arasında yapılabilecek.