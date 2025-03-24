Baskılara eğitimcilerden yanıt geldi: Grev eylemliliğine hazırız

Yayınlanma: 24.03.2025 - 18:16

Güncelleme: 24.03.2025 - 18:16

Eğitim-İş 7. ?Dönem 2. Başkanlar Kurulu, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde, Ankara’da gerçekleştirildi. Sendika kurul sonrası bir sonuç bildirgesi hazırladı. Bildirgede, “AKP iktidarı, 22 yıldır uyguladığı politikalarla toplumu sindirmeye, korku iklimini derinleştirmeye çalışmaktadır. Gazeteciler, akademisyenler, sendikacılar, öğrenciler günbegün hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmakta, muhalif olan herkes üzerinde ağır bir baskı kurulmaktadır. Türkiye'de hukuk, siyasi iktidarın keyfi müdahaleleriyle ayaklar altına alınmış, adalet mekanizması siyasal çıkarların bir aracı haline getirilmiştir. Hukukun üstünlüğü ilkesi yerine, gücü elinde bulunduranların talimatlarıyla şekillenen bir düzen inşa edilmiştir. Bugün suç sayılmayan bir eylem, yarın en büyük suç ilan edilebilmekte; hukuk, halkın vicdanında değil, siyasi hesapların karanlık labirentlerinde yozlaştırılmaktadır.

Seçimle elde edemedikleri yerel yönetimleri, yargı eliyle gasp etmeye çalışan siyasal iktidar, halkın iradesine karşı açık bir darbe girişiminde bulunmaktadır. Sandıkta kaybedenler, hukuku kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak halkın demokratik tercihlerini yok saymaya çalışmaktadır.Bu baskının son halkası olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hukuksuz bir şekilde tutuklanmış halkın iradesine bir kez daha darbe vurulmuştur! Ancak bu kez karşılarında korkan, susan bir halk değil; sokakları, meydanları dolduran, iradesine sahip çıkan milyonlar vardır! Türkiye’nin dört bir yanında sokaklara çıkan halk, hukuksuzluğa, baskıya, adaletsizliğe karşı haykırmaktadır! Sokaklar, adaletin, demokrasinin ve halkın iradesinin alanlarıdır! Gençlerimiz ise bu mücadelenin en ön safında, korkusuzca direnmektedir! Onlar sadece bir kişi için değil; hukukun, adaletin ve geleceğinin çalınmasına karşı direniştedir. Onlar, bizlere umudu, dayanışmayı ve aydınlık bir geleceği hatırlatmaktadır. Gençlerimize selam olsun” ifadeleri yer aldı.

‘TÜKETİMDEN GELEN GÜCÜMÜZÜ KULLANACAĞIZ’

Başkanlar Kurulu dayatma va baskılara karşı aldıkları kararları ise şu şekilde açıkladı: “Taleplerimiz karşılanana kadar tüketimden gelen gücümüzü kullanacak ve temel insani ihtiyaçlarımız dışında alışveriş yapmayacak, yandaş medyada reklam veren ürünlerle ilgili boykot uygulayacağız. Bugünden itibaren tüm şube binalarımıza, Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir!” sözünü içeren pankartlar asılacaktır. Üretimden gelen gücümüzü kullanmak için genel grev dahil her türlü eylemliliği tüm örgütlü yapılarla örmeye hazır olduğumuzu belirtiyoruz.”