BİLSEM sınav oturumları için geri sayım başladı. Peki, BİLSEM 2026 başvuruları başladı mı? BİLSEM giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?
BİLSEM GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Ön değerlendirme uygulama randevuları 28 Kasım-8 Aralık 2025 tarihlerinde oluşturulacak.
9 Aralık 2025 tarihinde ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.
BİLSEM NE ZAMAN 2026?
15 Aralık-20 Şubat 2026 tarihleri aralığında ise ön değerlendirme uygulamaları yapılacak.
27 Şubat 2026 tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilecek.
30 Mart 2026 tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.
06 Nisan-19 Haziran 2026 tarihleri aralığında bireysel değerlendirme uygulamaları yapılacak.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.
27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihlerinde ise BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.