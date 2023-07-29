Bina valilik makamı olacak: Üniversiteliler sınıfsız kalacak

Yayınlanma: 29.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.07.2023 - 03:00

Konya Valiliği’nin tarihi binasının restore amacıyla boşaltılmasına karar verildi. Bu nedenle kendine geçici süreliğine de olsa makam arayan valilik, yerleşkesi dahi olmayan, 2018’de Selçuk Üniversitesi bölünerek kurulan Konya Teknik Üniversitesi’nin ek hizmet binası olarak kullandığı tarihi binaya “göz koydu.”



BİNASIZ KALDILAR



Üniversite bileşenleri ise binanın valiliğe verilmek istenmesine karşı “Camiye lazımken mescide haramdır” sözünü anımsatıyor. Üniversite bileşenleri, “Konya Valiliği’nin, onca kurum varken kendi binası bulunmayan, kendi öğrencilerine dahi sınıf tahsisi ve laboratuvar tahsisi yapamayan üniversitenin 7 sınıflı bir idari binasına göz dikmesi garip” değerlendirmesi yaparken binanın valiliğe verilmemesi çağrısı yaptı.

