Bina valilik makamı olacak: Üniversiteliler sınıfsız kalacak
Konya Valiliği’nin tarihi binasının yenileme amacıyla boşaltılmasına karar verildi. Kendine makam için bina arayan valilik, Konya Teknik Üniversitesi’nin ek hizmet binasına göz koydu. Dersliksiz kalan öğrenciler ve üniversite bileşenleri, karardan vazgeçilmesini istedi.
Konya Valiliği’nin tarihi binasının
restore amacıyla boşaltılmasına
karar verildi. Bu nedenle kendine
geçici süreliğine de olsa makam arayan
valilik, yerleşkesi dahi olmayan, 2018’de
Selçuk Üniversitesi bölünerek kurulan
Konya Teknik Üniversitesi’nin ek hizmet
binası olarak kullandığı tarihi binaya
“göz koydu.”
BİNASIZ KALDILAR
Üniversite bileşenleri ise binanın
valiliğe verilmek istenmesine karşı
“Camiye lazımken mescide haramdır”
sözünü anımsatıyor. Üniversite
bileşenleri, “Konya Valiliği’nin, onca
kurum varken kendi binası bulunmayan,
kendi öğrencilerine dahi sınıf tahsisi
ve laboratuvar tahsisi yapamayan
üniversitenin 7 sınıflı bir idari binasına
göz dikmesi garip” değerlendirmesi
yaparken binanın valiliğe verilmemesi
çağrısı yaptı.
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