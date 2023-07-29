Bina valilik makamı olacak: Üniversiteliler sınıfsız kalacak

Konya Valiliği’nin tarihi binasının yenileme amacıyla boşaltılmasına karar verildi. Kendine makam için bina arayan valilik, Konya Teknik Üniversitesi’nin ek hizmet binasına göz koydu. Dersliksiz kalan öğrenciler ve üniversite bileşenleri, karardan vazgeçilmesini istedi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 29.07.2023 - 03:00
Bina valilik makamı olacak: Üniversiteliler sınıfsız kalacak
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Konya Valiliği’nin tarihi binasının restore amacıyla boşaltılmasına karar verildi. Bu nedenle kendine geçici süreliğine de olsa makam arayan valilik, yerleşkesi dahi olmayan, 2018’de Selçuk Üniversitesi bölünerek kurulan Konya Teknik Üniversitesi’nin ek hizmet binası olarak kullandığı tarihi binaya “göz koydu.” 

BİNASIZ KALDILAR 

Üniversite bileşenleri ise binanın valiliğe verilmek istenmesine karşı “Camiye lazımken mescide haramdır” sözünü anımsatıyor. Üniversite bileşenleri, “Konya Valiliği’nin, onca kurum varken kendi binası bulunmayan, kendi öğrencilerine dahi sınıf tahsisi ve laboratuvar tahsisi yapamayan üniversitenin 7 sınıflı bir idari binasına göz dikmesi garip” değerlendirmesi yaparken binanın valiliğe verilmemesi çağrısı yaptı.


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