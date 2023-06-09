Birey ve gelişim odaklı hedefler: Azim, işbirliği, yaratıcılık...

Yayınlanma: 09.06.2023 - 05:00

Güncelleme: 09.06.2023 - 05:00

1- Cumhuriyetin 100. yılında eğitim sektörünü geçmişten günümüze değerlendirdiğimizde nasıl bir değişim yaşadığını düşünüyorsunuz?

Cumhuriyetin ilanından bugüne geçen 100 yılda bir toplumun eğitimle nasıl dönüştüğüne ve kaderine nasıl yön verebildiğine tanık olduk. Okulumuzda öğrencilerimizin hazırladığı bir tarih dergisi vardır. Bu derginin ilk sayısının giriş yazısında tarihsel olayları ezberlemek yerine geçmişi inşa eden dinamikleri fark etmelerinin ne kadar önemli olduğuna değinilir. Biz de geçmiş 100 yılı bu bilinçle incelediğimizde eğitim alanında dünya ile rekabet eden bir seviyeye yükselmemizi sağlayacak, araştırmalara dayalı eğitim stratejilerini üretmenin, çocuk ve öğrenci merkezli bir anlayışı geliştirmenin önemine inanıyoruz.

Harf devrimi ile yüzde 8 civarında olan okuryazar sayısının artması köy enstitüleri gibi önemli eğitim kurumlarının kurulması, kanunların çıkarılması modern bir eğitim sistemi oluşturmanın ilk adımlarıydı. Günümüzde ise öğretmen yetiştirme programlarının güçlendirildiğini, okul öncesi eğitime önem verildiğini ve çağdaş öğretim materyallerine erişimin daha yaygın olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte eğitim sistemlerinde tutarlılık fırsat eşitliği, öğrenciye göre kişiselleştirilmiş öğrenme gibi alanlarda hala alınacak yol olduğunu söyleyebiliriz.

2- 100 yıllık yolculukta eğitim sektörünün en önemli değişimleri yaşadığı dönemler hangileridir? Sizler bu değişime nasıl ayak uydurdunuz?

Teknolojik gelişmeler son yıllarda hızla ilerliyor ve eğitim sektöründe de büyük değişimlere yol açıyor.

Özellikle teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşüm, eğitimde teknoloji kullanımını ve bu doğrultuda, öğrencilere bireysel öğrenme imkanını da beraberinde getirerek eğitimde dönüşümün en büyük etkenlerinden biri oldu. Geleneksel eğitim anlayışı yerini daha yenilikçi ve etkileşimli eğitim yöntemlerine bıraktı.

Biz de öğrencilerimizin daha fazla eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık ve iletişim becerilerini geliştirecekleri eğitim modelleri uygulamak için çalışıyoruz. Bu kapsamda; Bilişim Stratejileri Merkezimiz değişen şartlara ve ihtiyaçlara hızla adapte olabilen sürdürülebilir, yönetilebilir ve dinamik bir dijital altyapı ile çalışmalarını yürütmektedir. Alanında en saygın kuruluş olan, ISTE International Society for Technology in Education tarafından belirlenen uluslararası eğitim teknolojileri standartları dikkate alınarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin rolleri tanımlanmış, öğrenme ortamları ise yapılandırılmıştır.

3- Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ‘nasıl bir insan’ yetiştirme hedefiyle yola çıktınız?

Hisar Okulları misyon ve vizyonu ışığında, belirlediğimiz değerler ve ilkeler doğrultusunda öğrencilerimizi adım adım gelecek yaşamlarına hazırlıyoruz.

Okulumuzda, öğrencilerimizin karakter gelişimini ve küresel deneyimlerini eğitim yaklaşımımıza entegre ederek küresel vatandaş olarak gelişimlerini destekliyoruz. Küresel vatandaşlığı geliştirmenin birbiriyle bağlantılı bir dizi kavram ve beceriyi benimsemeyi gerektirdiğine inanıyoruz. Kapsayıcılık yoluyla, çeşitliliğe değer veren ve her öğrencinin kendisine saygı duyulduğunu ve dahil edildiğini hissetmesini sağlayan öğrenme ortamları yaratıyoruz.

Öğrencilerin yerel ve küresel sorunları belirlemeleri, çözüm bulma konusunda inisiyatif almaları, ve aksiyon alarak topluma olumlu etki yaratmalarını, böylece bireylerin ve toplulukların küresel refahına yönelik yaşam boyu sorumluluk duygusu edinmelerini hedefleriz. Sürdürülebilirlik müfredatımıza entegre edilmiştir, örneğin; öğrencilere gezegenimizin sorumlu yönetiminin önemini öğretir ve onları çevreyi korumak için harekete geçmeye teşvik ederiz.

Öğrencilerin kendilerini etkili bir şekilde ifade etmelerini ve farklı kültürlerden bireylerle işbirliği yapmalarını sağlayan iletişim becerilerini edinmelerini teşvik ederiz. Öğrencilerimiz okulumuzdan İngilizceyi ve ikinci yabancı dili etkin bir şekilde kullanan bireyler olarak mezun olurlar.

Farklı kültürlere değer vererek ve kutlayarak, kültürlerarası anlayışı ve saygıyı teşvik ederek kimlik ve aidiyet duygusunu kazanmalarını hedefleriz. Öğrencilerimizin küresel zorluklara yenilikçi yaklaşımları keşfetmelerine fırsat tanıdıkça yaratıcılıklarını teşvik ederiz.

Dijital okuryazarlık, müfredatımıza entegre edilmiştir ve öğrencilerin dijital dünyada sorumlu ve etik bir şekilde yaşamaları için gerekli becerilere sahip olmalarını sağlayan kazanımlarımız bulunur. Eleştirel düşünme ve açık fikirli yaklaşım, yaklaşımımızın temel bileşenleridir ve öğrencilerin karmaşık küresel sorunları birden fazla perspektiften analiz etmelerini ve bilinçli fikirler geliştirmelerini sağlar.

4- Bu hedeflere ulaşmak için neler yapıyorsunuz?

Zengin bir öğrenme deneyimi sağlayan güçlü ve yenilikçi bir müfredat sunarak kalıcı ve etkin öğrenme deneyimlerine olanak sağlıyoruz. Her öğrencimizin gelişimsel ihtiyacını ve ilgi alanlarını belirliyor, bütüncül bir eğitim anlayışıyla gelişimlerini destekliyoruz. Amacımız, her bir öğrencimizin yakınsal gelişim alanı göz önüne alınarak bir adım öteye taşınması.

Öğrencilerimizin çağın gereklerine uygun ve ona yön veren bireyler olarak gelişmelerini teşvik ediyoruz. Bağımsız öğrenmeyi güçlendiren ilham verici ve esnek fiziksel öğrenme ortamları tasarlıyoruz. Okul kültürümüzde öğrencilerin sesine değer veriyor ve onların fikirlerini ve ilgi alanlarını müfredata ve karar verme sürecine entegre ediyoruz.

Öğrencilerimizin gelişim yolculuğunun her basamağında velilerimizle kurduğumuz iş birliği hedeflerimize ulaşmamızı sağlayan bir itici kuvvet oluyor.

Günümüzde her bireyin gelişime ve değişime açık olduğu inancıyla geleneksel eğitim sisteminin dışında alternatifler geliştirmek ihtiyacı oluşmaya başladı. Bu kapsamda hayat boyu öğrenme anlayışını geliştiren bir ortam sağlayan Profesyonel Öğrenme Merkezi PÖMER’i hayata geçirerek; öğretmenlerimize destekleyici, teşvik ve takdiri önemseyen bir anlayış yaratarak, onların akademik mükemmeliyeti ve başarılarını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu noktada öğretmenlerimiz, çok sayıda ve çeşitlilikte eğitim ve seminerlere katılıyor, uluslararası geçerliliği olan sertifikaların sahibi oluyor. Böylelikle öğrencilerimizin öğrenmesine daha fazla katkı sunabiliyor.

5- Temel eğitim felsefeniz nedir?

Yüksek standartlarda eğitim öğrenimi hedefliyor, oluşturmacı yaklaşım, kalıcı öğrenme, Etkin Öğrenme yöntem ve tekniklerini uyguluyoruz. Erken yıllardan başlayarak High Scope eğitim yaklaşımının eğitim felsefesini benimsiyoruz. Bu felsefenin odağında etkin öğrenme bulunur. Etkin öğrenme bireylerin yaparak ve yaşayarak öğrenmesini esas alır. Etkin öğrenme yaklaşımında, öğrencilerin kendi seçimlerini yapmaları, karar almaları, sorumluluk almaları, öz disiplin becerilerini geliştirmeleri esastır. Öğrenciler bilgiyi nesnelerle, insanlarla ve olaylarla etkileşime girerek kendileri oluştururlar. Öğrencilerin plan yapan, planlarını gerçekleştiren, sosyal çatışmaları çözen, yaratıcı, sorgulayıcı, kendini rahatça ifade edebilen, başkalarının görüşlerine açık bireyler olarak gelişmeleri teşvik edilir. Öğretmenler öğrenme sürecine rehberlik eden kişilerdir.

Okulumuzun akademik programımızın temelini planlama ve programlama yaklaşımı olan UBD (Tasarım Yolu ile Öğrenme) oluşturuyor. Planlama sürecine bireyin sürecin sonunda ne bilmesi, anlaması ve yapabilmesi gerektiği üzerine odaklanarak başlarız. Bu düşünce tüm eğitim-öğretim programı ve ölçme değerlendirme planlamasının odak noktasını oluşturur. Öğrencilerimizin bireysel ilgi alanları ve gelişimsel ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan dersler ve etkinlikler yolu ile merak duyguları teşvik edilerek derin ve kalıcı öğrenme gerçekleşir.

6- Öğrencilerinizin hangi değerleri içselleştirmiş olarak kurumunuzdan mezun olmalarını amaçlıyorsunuz?

Hisar Okullarının “birey ve gelişim odaklı” vizyon ve misyonu Azim, Kapsayıcılık, İşbirliği, Yaratıcılık ve İnovasyon, Toplumsal Sorumluluk değerleri üzerinde yükselir. Tüm paydaşların (öğrenci, çalışan, mezun, veli) katılımı ile belirlenmiş olan ve yaşatılan bu değerler, Hisar Okullarının kültürüne, eğitim anlayışına ve uygulamalarına rehberlik eder.

Bu kavramları ve becerileri akademik programımıza entegre ederek, öğrencilerimizin sosyal olarak bilinçli, kültürel farkındalığı olan ve daha iyi bir dünya yaratmaya aktif olarak katılan küresel vatandaşlar olarak gelişmesini amaçlarız.

Disiplinlerarası ilişkilendirme doğrultusunda gelişimini ve dönüşümünü desteklediğimiz öğrencilerimize ise, “hayat boyu öğrenen” felsefesini içselleştirmiş, çağın gerekliliklerine göre değişen, yenilenen ve gelişen eğitimcilerimiz rehberlik eder ve olumlu yetişkin tutumlarıyla model olurlar.

25 yıllık eğitim yolculuğumuzda araştırmacı, sorgulayan, özgüvenli, ahlaklı ve farkındalıkları yüksek bireyler yetiştirmenin yanı sıra onları sadece bir ulusa veya kültüre değil, küresel sorunlara duyarlı, evrensel insan haklarının önemini ve korunması gerektiğini benimseyen, farklı kültürleri ve inançları anlayan ve saygı gösteren, farklı dillerle iletişim kurabilen dünya vatandaşı bireyler olarak akademik hayata hazırlamayı amaçlıyoruz.

İlk günden bu yana okulumuzun başlıca felsefesi, öğrencilerimizin kendilerini akademik eğitimde kanıtlamanın yanında topluma ve dünyaya da faydalı olmaları konusunda yetiştirmek oldu. Bu felsefe doğrultusunda, Hisar öğrencileri, toplum hizmeti projelerinde aktif olarak görevler alıyor. Örneğin bu yıl 9.’sunu düzenlediğimiz Hisar Kodlama Zirvesi’nde öğrencilerimiz öğretmenleri liderliğinde yazılım meraklısı yaşıtlarına herkesin katılım sağlayabileceği ücretsiz kodlama eğitimleri verdi. Öğrencilerimiz “Açık Kaynak” yaklaşımı doğrultusunda gerçekleştirdiği bu zirve ile 2000’ini aşkın Türkiye’den öğrenciye eğitim sundular.

7- Okulunuzu diğer eğitim kurumlarından ayıran en önemli özellikler nelerdir?

Okulumuzda demokratik ve kapsayıcı bir yönetişim modeli ile, gelişim ve dönüşüm odaklı bir anlayış yerleştirdik.

Okulun paydaşlarının (öğrenciler, akademik ve idari çalışanlar, veliler ve toplum) düşüncelerini ve ihtiyaçlarını dile getirdikleri komiteler ve merkezler oluşturduk. Her yıl düzenli olarak paydaşlarımızla paylaştığımız anketlerden elde ettiğimiz verileri dikkatle analiz eder, gelişimimiz için fayda sağlarız.

Uluslararası akreditasyonlar yolu ile objektif bir gözle düzenli olarak her açıdan değerlendiriliyor, aldığımız dönütler doğrultusunda gelişim ve dönüşümümüze yatırım yaparız.

Her koşulda öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmen ve çalışanlarımızın iyi olma halini korumak ve desteklemek önceliğimiz. Bu hedef Toplum çalışmalarımızda da itici gücümüz.

Yaşam boyu öğrenme ilkemizle paralel olarak Profesyonel Öğrenme Merkezimiz, akademik ve idari kadromuzun alan gelişimlerine fırsatlar sunar. Her sınıf seviyesinde bir psikolojik danışmanımız tüm paydaşlarımızın sosyo-duygusal gelişimlerini önleyici ve kapsayıcı bir anlayışla kapsamlı çalışmalar gerçekleştirir. Tüm öğretmenlerimiz ve psikolojik danışmanlarımız sosyo-duygusal ve bilişsel gelişim alanında uzmanlardan düzenli süpervizyon alırlar.

Lisede sunduğumuz AP (Advanced Placement) programımız, Türkiye'de en fazla sayıda AP dersi seçeneği sunan programdır. Bu dersleri alan öğrenciler seçecekleri meslek alanı ile ilgili AP dersleri alarak, ilgi alanları doğrultusunda başarılı sonuçlar alırlar ve bu dersler üniversitede ders olarak sayılır.

Flipped Learning ( Ters-yüz öğrenme) üstbilişsel becerileri destekleyen okulumuzda kullanılan bir eğitsel stratejidir. Çeşitli yerel ve uluslararası projeler, müfredatla ilintili geziler, toplum çalışmaları, öğrenci birliği çalışmalarımız, zengin kulüp programımız, sanat, müzik, spor etkinliklerimiz, ayrıca şiddetsiz iletişim, cinsel sağlık, zorbalık gibi alanlarda uzmanların gerçekleştirdiği derslerimiz fark yaratan çalışmalarımızdandır. Okulumuzun eğitim felsefesinin pusulasını “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs)” oluşturmaktadır. okulumuz “Global School” unvanını almıştır.

Okulöncesinde Etkin öğrenmeyi odağına alan HighScope eğitim yaklaşımını uygularız.

Okulöncesi, merkezi ABD’de bulunan HighScope Eğitim Vakfı tarafından akreditasyon sürecine giren Türkiye’deki ilk ve tek okulöncesidir.

Akademik mükemmeliyet hedefi doğrultusunda hem öğrencilerimizin hem de kendi gelişimlerinden sorumlu akademik kadromuzun % 50’si yüksek lisans ( ve doktora) mezunudur ve öğretmenlerimizin eğitimlerine devam etmeleri amacıyla Columbia Üniversitesi, Harvard Üniversitesi ile akademik işbirlikleri yapılmakta, öğretmenlerimizin yaptığımız kurumsal anlaşma doğrultusunda hibrit olarak SUNY-State University of New York ve Mef Üniversitesi yüksek lisans programlarına katılımları teşvik edilmekte ve desteklenmektedir.

Her öğrencinin eğitim olanaklarına erişimde ve bu olanakları değerlendirme sürecinde adil ve eşit şartlara sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Bu düşünceyle “Açık Kaynak Yaklaşımıyla Toplumsal Fayda Yaratmak” projesini başlattık. Kapsayıcı bir yaklaşımla, özgür ve esnek öğrenme ortamları sunan okulumuzda yürütülen pek çok çalışmayı “Açık Kaynak” başlığı altında toplayarak, sadece okulumuz öğrencilerine değil, tüm Türkiye’deki öğrencilerin ve ailelerin erişimine açtık. Açık Kaynak çalışmalarımız, bilimsel eğitimleri, rehberlik ve danışmanlık desteklerini, kültür ve sanat aktivitelerini kapsıyor. 2021 yılından beri devam ettirdiğimiz bu proje ile her kesimden öğrenciler, aileler ve eğitimciler için açık bir bilgi kaynağı olmayı hedefleyen, sürdürülebilir yapısı ile Türkiye’deki K-12 okulları arasında bir ilk olmanın gururunu yaşıyoruz.