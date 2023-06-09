BMI Türkiye’den işletme okulu markası çıkaracak! Türkiye’nin İş Okulu: BMI Business School

Yayınlanma: 09.06.2023 - 05:00

Güncelleme: 09.06.2023 - 05:00

Türkiye’de İş Okulu konseptinin öncüsü Business School (İş Okulu), özellikle Amerika ve Avrupa’da, dünyanın gelişmiş ekonomilerinde oldukça yaygın ve prestijli bir konsept. Türkiye’de ise iş okulu konseptin öncü ve lider kurumu BMI Business School Istanbul. Özel sektörü girişimli ilk ve tek kurum olma özelliği BMI’ı farklı bir noktaya koyuyor ve dünyadaki muadillerine benzer bir iş okulu konseptine yaklaştırıyor. BMI, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden akademisyenler, sektörün tecrübeli yöneticileri, alanında uzman yönetim danışmanları ve iş dünyası deneyimli eğitmenler ile birlikte çalışarak, özel sektörün ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak eğitim ve gelişim programları düzenlemeye özen göstermekte. Aynı zamanda, London School of Economics (LSE), Paris Sorbonne Business School, Mannheim Business School gibi uluslararası saygın kuruluşların iş birliğiyle düzenlenen yönetici gelişim programları sayesinde, Türkiye ve Avrupa iş dünyası arasında bilgi, iletişim ve iş ağının gelişmesine de katkıda bulunuyor.

20 yılı aşkın serüveninde, iş dünyasında önemli bir bilinirlik ve saygınlık kazanmış olan BMI Business School Istanbul tarafından sunulan eğitim ve sertifika programları hakkında detaylı bilgi için http://www.bmieducation.com adresini ziyaret edebilirsiniz. BMI Business School; Finans, Satış & Pazarlama, İnsan Kaynakları, Operasyon, IT & Teknoloji gibi farklı iş fonksiyonlarına yönelik sunduğu özelleştirilmiş eğitim ve sertifika programlarının yanı sıra, yönetim becerileri, liderlik, strateji, iletişim gibi farklı alanlarda yöneticilerin yetkinlik gelişimine yönelik özel programlar da sunuyor. Hem genel katılıma açık, hem de kurumsal eğitim & gelişim programları ile iş dünyasındaki profesyonellerin gelişimine katkıda bulunan BMI Business School'un eğitim portföyünde, aynı zamanda Paris Sorbonne Üniversitesi iş birliğinde sunduğu bir Executive MBA programı da bulunuyor.