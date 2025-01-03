Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri bugün direnişin dördüncü yılı kapsamında güney yerleşkesinde toplanacak

Yayınlanma: 03.01.2025 - 05:49

Güncelleme: 03.01.2025 - 05:49

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 2 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kayyum rektör Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne atanmasının ve ardından üniversite bileşenlerinin direnişe başlamasının üzerinden dört yıl geçti. Eylemlerin altı ayda biteceğini öngören AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı kurucularından Bulu altı ay sonra görevden alındı. Ancak bunun ardından yine üniversite bileşenlerinin iradesi yok sayılarak rektörlük koltuğuna Naci İnci atandı. Bugün dört yılını dolduran bu süreçte yer alan öğrenci, akademisyen, mezun ve idari personele karşı rektörlük tarafından birçok hukuksuz yıldırma politikaları uygulandı. “Demokratik, özgür ve özerk üniversite” talibiyle direnenlere yüzlerce gözaltı ve tutuklama yapıldı, soruşturma başlatıldı.

Kayyum yönetimin hukuksuz uygulamaları ise bu yıl da devam etti. Akademisyen ve mezunların rektörlüğe karşı başlattığı eylemler sürüyor. 2024 yılında bu eylemlere desteğe gelen milletvekilleri hukuksuz bir şekilde önce özel güvenlik sonra polis barikatlarıyla engellenmek istendi. “Paraşüt” atamalar tüm hızıyla devam etti. Fakülte ve yurtlarda yaşanan ısınma sorunu sebebiyle birçok öğrenci, akademisyen ve personel mağdur edildi.

HUKUKSUZLUK SÜRDÜ

Hukuksuz uygulamalara karşı çıkan öğrencilere yönelik hukuksuz kart iptalleri yapıldı. Görevden alınan akademisyenler mahkeme kararlarına karşın görevine iade edilmedi. Okulun eski rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder’in okula girişi engellendi. 6 Aralık tarihinde akademisyenlerin rektörlük binasına sırtını dönerek yaptığı “akademik nöbet”in 971’incisine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise “Orada rektör değil işgalci var” diyerek direnişi dördüncü yıllarında toplumsallaştıracaklarını söyledi. Atandığı zaman Boğaziçi Üniversitesi hakkında planlarını paylaşan Bulu dört yıl önce Boğaziçi Üniversitesi’nin bugünkü haline ilişkin bir öngörüde bulundu. “Dört yıl sonra Boğaziçi bugün bulunduğu noktanın çok daha üzerinde olacak. Boğaziçi’ne gelen öğrencilerin üniversiteye geldikleri zaman heyecan duymalarını istiyorum” şeklinde konuşan Bulu’nun bu öngörüsü de gerçekleşmedi. Heyecan duyması istenen öğrencilere birçok soruşturma açıldı, sınav haftalarında giriş kartları iptal edildi.