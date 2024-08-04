Boğaziçi Üniversitesi’nin internet sitesinin ihaleyle yeniden yapılmasına tepki
Boğaziçi Üniversitesi’nin internet sitesi ihaleyle yeni baştan yapılacak. Üniversitenin daha önce e-posta sistemi, spam filtresi, güvenlik duvarı gibi sistemleri ihalelerle ticari şirketlere verilmiş ve bu karar tepki çekmişti.
Boğaziçi Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı “Web Yazılımı ve Web Sunucu Altyapısı” başlığıyla ihaleye çıktı. 2 Ağustos’ta yapılan ihalenin detaylarına göre Boğaziçi Üniversitesi’nin internet sitesi ihaleyle yeni baştan yapılacak. Üniversitenin daha önce e-posta sistemi, spam filtresi, güvenlik duvarı gibi sistemleri ihalelerle ticari şirketlere verilmiş ve bu karar tepki çekmişti.
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Konu hakkında Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu uzun zamandır kurum içerisinde işletilen, sorunsuz çalışan sistemlerin gerekçesiz bir şekilde ihale edilmesinin bir kamu israfı olduğunu belirtti. Tuğcu “Bizim üniversite olarak açık kaynak yazılımları desteklememiz gerekir. Ancak bu ihale tam tersine atılan bir adım. Her kurumda tasarrufa gidilirken Boğaziçi’nde bu tür ihaleler ve makam araçları gibi bu da tamamen gereksiz bir alım” dedi. Tugcu daha önce dışarıya ihaler verildiğini hatırlattı ve bu sistemlere yıllık ücret ödendiğini belirtti. Tuğcu, söz konusu sistemlerin ise halen güvenilir bir şekilde çalışmadığını da sözlerine ekledi.
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