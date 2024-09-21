‘Boğaziçi’nde 4 milyonluk internet sitesi ihalesi’

Yayınlanma: 21.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.09.2024 - 04:00

Boğaziçi kayyum yönetimi, üniversite bünyesinde ücretsiz sağlanan internet sitesi için 4 milyon 180 bin TL’lik ihale verdi. Yine kurum içerisinde ücretsiz sağlanan e-posta sistemi, spam filtresi, güvenlik duvarı gibi sistemler de ihale edilmiş, bu sistemlerde yaşanan sorunlar akademisyenler ve öğrencilerden tepki çekmişti. İhalenin yüklenicisi Ankara merkezli İş Yazılım Donanım Elektronik Danışmanlık Telekomünikasyon Kırtasiye Turizm Medikal İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi oldu. Şirkete bu ihaleyle birlikte kayyum rektör Naci İnci döneminde toplam 9 milyon 860 bin TL ihale verilmiş oldu. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Aydın Doğan İletişim Enstitüsü kapatıldı.