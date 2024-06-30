Bölüm dekanlarının sağlıkla ilgisi yok, ortada bir fakülte var eğitimci yok

Yayınlanma: 30.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.06.2024 - 04:00

Son verilere göre yaklaşık 280 bin nüfusu olan Bingöl’de 2007’de açılan Bingöl Üniversitesi’nin sağlık kadrolarındaki yetersizlik dikkat çekti. Buna karşın üniversitenin yayımladığı 2023 faaliyet raporunun “zayıflıklarımız” kısmında bu duruma yer verilmedi. Üniversitenin resmi sitesinde yer alan senato üyeleri listesine göre rektör İbrahim Çapak aynı zamanda diş hekimliği fakültesinin vekaleten dekanlığını yapıyor. İlahiyat mezunu olan Çapak’ın kariyerinde diş hekimliği eğitimi bulunmuyor. Ayrıca ilahiyatçı tarafından yönetilen bölümün akademik kadrosunda profesör ve doçent yer almıyor.

İKİSİ DE KİMYACI

Rektör yardımcıları da fakülte dekanlıklarına atanmış durumda. Rektör yardımcısı Ramazan Solmaz, sağlık bilimleri fakültesinin dekanlığını yapıyor. Diğer rektör yardımcısı İbrahim Yasin Erdoğan ise fizik tedavi ve rehabilitasyon fakültesinin dekan vekilliğini yapıyor. Ayrıca fizik tedavi ve rehabilitasyon fakültesinin de akademik kadrosunda profesör ve doçent yer almıyor. Akademik kariyerlerinde sağlık eğitimi bulunmayan Erdoğan ile Solmaz’ın alanları ise kimya.