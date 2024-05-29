"Bu müfredatı derhal geri çekin"

Yayınlanma: 29.05.2024 - 14:25

Güncelleme: 29.05.2024 - 14:25

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ isimli yeni müfredatı onaylanmasının ardından Eğitim-Sen Genel Merkezi’nde bir araya gelen demokratik kitle örgütleri, bazı siyasi partiler ve eğitimciler, yeni müfredat ile ilgili yürütülecek ortak mücadele programıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Eğitim-Sen, KESK, CHP, Dem Parti, Sol Parti, EMEP, Yeşil Sol Parti, Halkevleri, Laiklik Meclisi, Eğit-Der, Alevi Bektaşi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Veli-Der, İnsan Hakları Derneği, Öğretmen Sendikası basın açıklamasına katılan kurumlar arasında yer aldı. Basın toplantısında, yeni müfredatın geri çekilmesi talebi bir kez daha dile getirildi. Ortak basın açıklamasını Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak okudu. Irmak, "Mutlaka okullar kapanmadan önce bir uyarı eylemi olacak. Bunun biçim ve şeklini burada oluşacak komisyon belirleyecek. Öncelikle öne çıkan bir boykot ve uyarı. Belki önümüzdeki yıl eğitim öğretimin başlamasıyla birlikte bu ısrar devam ederse böyle bir müfredatın altına öğrencilerimizi sokmamak ve göndermemek gibi bir çok seçenek önümüzde var" dedi.

'KURGU OLDUĞUNU GÖRDÜK'

Müfredatla ilgili süreçlerin çok hızlı şekilde işletildiğini vurgulayan Irmak, "Hazırlık süresinin 10 yıl olduğunu açıkladığı müfredata 10 gün içinde görüş ve öneri istiyordu. Bu kadar çok öneri ve görüşü bu kadar kısa sürede nasıl değerlendirdikleri, bu görüş ve önerilerin neler olduğuna dair bütün sorular havada kaldı. Her şeyin ne kadar kurgu olduğunu, yaptıkları bu tür faaliyetlerin ne kadar ciddiyetsiz ve formalite olduğunu, bir orta oyunu oynadıklarını bu süreçte net bir şekilde gördük. Oysa ülkenin eğitim müfredatı hazırlanıyor. Ülkeyi yönetenlerin ve MEB’in çok büyük bir ciddiyetle ve samimiyetle konuyu ele alması ve eğitimin tüm bileşenleri, akademisyenleri, eğitim uzmanları, eğitim sendikaları, eğitim fakülteleri ile yan yana gelerek bir müfredat hazırlaması gerekirdi" diye konuştu.

'GERİCİLEŞTİRME ÖN PLANA ÇIKARTILMIŞ'

Irmak, sözlerine şöyle devam etti:

"Ayrıştırma, kutuplaştırma, yok sayma, gericileştirme vb. yaklaşımlar ön plana çıkarılmış ve bu müfredatla, laik demokratik yaşama topyekûn bir meydan okuma hedeflenmiştir. Biz, Bakanı ve iktidarı uyarıyor ve “Bu 'müfredatı derhal geri çekin' çağrısında bulunuyoruz. Bu uyarımızın dikkate alınmaması durumunda, fiili meşru eylemliliklerimizi tüm ülkeye yayacağımızın bilinmesini isteriz"