Burslar temel ihtiyaçlara yetmiyor

Yayınlanma: 22.10.2024 - 17:57

Güncelleme: 22.10.2024 - 17:57

Artan ekonomik kriz kendini yaşamın her alanında belli ederken tek geçim kaynağı burslar olan öğrenciler zorlanıyor. Yetersiz burs miktarları temel ihtiyaçları karşılamazken öğrencilerin okul dışı bir aktiviteye katılma olanakları da sıfıra yaklaşıyor. Sosyal yaşamdan kopukluk ise öğrencileri psikolojik rahatsızlıklara sürüklüyor.

2 bin TL tutarındaki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs/kredisi öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor. Birçok üniversitenin yemekhanesinde bir öğün ortalama 30 TL’ye satılıyor. Günde iki öğün yemekhaneden beslenen bir öğrenci, her gün yemekhaneden yerse, ayda ortalama bin 800 TL gibi bir miktarı yalnızca beslenmeye vermek zorunda kalıyor. Bu fiyata ulaşım, barınma ve ders materyalleri edinme gibi temel giderler eklendiğinde ise KYK ücretinin fazlaca yukarısında bir tutara ulaşılıyor.

KONSERLERE ULAŞILAMIYOR

Temel ihtiyaçlarını karşılamak için bile ek bir gelire ihtiyaç duyan öğrenciler için okul dışında sosyalleşmek ise “lüks”... Sanatsal etkinliklere katılım göstermek için ciddi bir bütçe gerekiyor. Örneğin, görece ulaşılabilir olan Devlet Tiyatroları’na ait oyunların indirimli biletleri 70 TL’yi bulurken özel tiyatro fiyatlarının yanına yaklaşılmıyor. Sinemada neredeyse tekelleşen firmalarda biletler indirimli hâliyle ortalama 200 TL’yi buluyor. Toplum tarafından az çok bilinen bir sanatçının konserine gidebilmek için ise en iyi ihtimalle 700 TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor. Ortalama bir konserin bilet fiyatı ise 300 TL’den aşağı düşmüyor.

GENÇLER ÇALIŞMAYA BİLE GİDEMİYOR

Bir zamanlar üniversite öğrencilerinin gözde programları arasında yer alan, yaz döneminde öğrencilerin Amerika’da istihdam edilmesini amaçlayan “work and travel”a başvuru için gereken miktar ortalama 5 bin dolar. Yurt dışına çalışmaya bile gidemeyen öğrencilerin eğlenme amacıyla bir tura çıkabilmeleri ise yalnızca hayal. Hiçbir sosyal aktiviteye bütçe ayıramayan öğrencileri ise sosyal yaşamdan kopmanın getirdiği duygusal boşluk ve birtakım psikolojik rahatsızlıklar karşılıyor. Gençler arasında artan antidepresan kullanımı ve ihtihar oranları, yaşanılan durumu gözler önüne seriyor.