Akademik başarısı yüksek ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burs olanağı sunan İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı), Millî Eğitim Bakanlığı takvimine göre gerçekleştirilecek. Peki, bursluluk sınavı başvuruları başladı mı? 2026 MEB İOKBS ne zaman? İşte, ayrıntılar...

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları, 9 Şubat ile 11 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Bursluluk Sınavı 2026 yılı şartları da yayınlanacak kılavuz kapsamında güncellenecek. Geçtiğimiz dönem aranan şartlar şu şekildeydi:

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 5 (beş) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2024 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2025 Mali Yılı için tespit edilen 195.000,00 (yüzdoksanbeşbin) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2024 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Not: Gelir sınırı yeni yılda güncellenecek ve kılavuz kapsamında yer alacaktır.

2026 MEB İOKBS NE ZAMAN?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bu sene 26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

İOKBS NEDİR?

MEB tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, devlet okullarında öğrenim gören ve akademik başarısını kanıtlayan öğrencilere yönelik bir destek programı niteliği taşıyor.