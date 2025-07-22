Cağaloğlu Anadolu Lisesi, CERN yarışmasını kazanan ilk Türk lise takımı oldu

Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, bilim dünyasında tarihi bir başarıya imza attı. İstanbul'dan yarışmaya katılan “PhysiCal Takımı”, İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) tarafından düzenlenen ve dünyanın en prestijli liselerarası bilim yarışmalarından biri olan “Beamline for Schools” (Okullar için Işın Hattı) yarışmasında Türkiye adına bir ilki gerçekleştirdi.

72 ülkeden 3 bin 500 başvurunun yapıldığı yarışmada PhysiCal, Türkiye’den kazanan ilk lise takımı oldu ve beş finalistten biri olarak CERN laboratuvarlarında deney yapma hakkı kazandı.

NÜKLEER ATIKLARA KARŞI BİLİMSEL ÖNERİ

Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin 7 öğrencisinden oluşan takım, yarışma için radyoaktif atıkların insan ve doğa üzerindeki zararlarını azaltmaya yönelik bir nükleer enerji temalı deney önerisi sundu. Takım kaptanı Baran Buluttekin ve ekibi, dört yıldır yarışmaya hazırlanıyor. Geliştirdikleri deney önerisinin CERN’de daha önce hiç uygulanmamış olması ise dikkat çekti.

“İLK KEZ BİR TÜRK TAKIMI KAZANDI”

Takım üyelerinden Defne Çabukel, deney önerilerini ve süreci Hürriyet’e anlattı. Yarışmaya Türkiye’den her yıl en fazla başvurunun yapıldığını belirten Çabukel, “Bu yıl 72 Türk takımı katıldı. Ama ilk kez bir Türk ekibi olarak kazananlar arasında yer aldık. Deneyimizi 10-24 Eylül tarihleri arasında CERN’de gerçekleştireceğiz” dedi.