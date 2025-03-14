ÇAĞSİAD’dan eğitime büyük destek: mesleki eğitimde yeni dönem

Yayınlanma: 14.03.2025 - 15:14

Güncelleme: 14.03.2025 - 15:14

Çağdaş İş İnsanları Derneği (ÇAĞSİAD), nitelikli mesleki ve teknik eğitime katkı sağlamak amacıyla önemli bir projeye imza attı. Dernek tarafından desteklenen Mikrodenetleyiciler Laboratuvarı’nın açılışı, ÇAĞSİAD adına tahsis edilen sınıfta gerçekleştirildi.

Eğitimin, bireylerin gelişimi kadar ülkenin kalkınması için de kritik bir öneme sahip olduğunu belirten ÇAĞSİAD yetkilileri, bu tür projelerin artarak devam edeceğini vurguladı. Açılış törenine katılan yönetim kurulu üyeleri ve paydaşlar, gençlerin eğitimine katkı sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

ÇAĞSİAD, eğitime verdiği desteği sürdürerek, geleceğin iş dünyasına donanımlı bireyler kazandırmaya devam edecek.