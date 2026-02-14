ÇEDES kapsamında ‘okul-cami eşleşmesi’: Okullar ve camiler eşleşiyor ibadet eğitimi veriliyor

Eğitimcilerin pedagojik cinayet olarak nitelendirdiği ve din görevlilerinin eğitim yuvalarına girmesinin önünü açan ÇEDES projesi kapsamında İstanbul Çekmeköy'de ve Trabzon Ortahisar’da etkinlikler düzenlendi.

Çekmeköy’deki programda okul ve camiler birbirleriyle eşleştirildi. “ÇEDES ile okul ve camilerimiz el ele” mesajı verildi. Programın düzenleyicileri arasında Evrensel Hafızlar Derneği, Cihannüma Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti ve TÜGVA gibi kuruluşlar da yer aldı.

Ortahisar’da ise “Okul–Cami Buluşmaları” düzenlendi. Yaklaşık 200 öğrenci ve öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleşen etkinliğe il ve ilçe müftüsü de katıldı. Hanife Hatun Camii’nde düzenlenen etkinlik kapsamında öğrencilere ‘caminin önemi, ibadet bilinci ve cami adabı hakkında’ bilgilendirmeler yapıldı. Programla öğrencilerin ‘cami merkezli bir bilinç kazanmaları’ temennisinde bulunuldu.

OKULLARA 'RAMAZAN' DÜZENLEMESİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 ile ramazan etkinliklerinin düzenlenmesine yönelik yazı gönderildi. Buna göre ramazan ayı boyunca okullarda “Maarifin Kalbinde Ramazan” temasıyla etkinlikler düzenlenecek. İlkokullarda “Maarifin Kalbinde Ramazan” şenlikleri, ortaokul ve liselerde “İftarda Konuşalım” söyleşileri gerçekleştirilecek. Ailelerin gönüllü katılımıyla ortak iftar sofraları kurulacak. Etkinlikler; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde, gönüllülük esasıyla ve öğrencilerin gelişim düzeyleri gözetilerek uygulanacak.