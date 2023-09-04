ÇEDES'i savunmak Yargıtay'a kaldı!

Yayınlanma: 04.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.09.2023 - 04:02

Kamuoyunda tepki çeken ÇEDES protokolünün İzmir ve Eskişehir’deki uygulamaları, avukat İsmail Sami Çakmak tarafından yargıya taşındı. Çakmak, 2 ilin il milli eğitim müdürleri, müftüleri ve valileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

İzmir ve Eskişehir’de, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın taraf olduğu ÇEDES projesine ilişkin başsavcılığa yapılan suç duyurusuna yanıt, bu illerin başsavcılıklarından değil Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’den geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, iki başvuruya ilişkin de işleme konulmama kararı verdi.

Kararda, “Çocuklara ve gençlere milli, manevi ve ahlaki değerlerin benimsetilmesinde destek olmak amacıyla resmi kurum olan milli eğitim müdürlüğü ile müftülüğün ortak çalışma yürütmesinin başı başına Atatürk ilke ve inkılaplarına, laiklik ilkesine ve çağdaş bilim ve eğitim esaslarına aykırılık teşkil etmeyeceği gerçeğinin dikkate alındığı” savunuldu.

ÇAKMAK İTİRAZ ETTİ

Kararıyla görevini kötüye kullandığını belirttiği Şahin’in, şikâyete konu olan olayı araştırmadığını, şikâyetliler hakkında soruşturma izni istemediğini aktaran Çakmak, “Başsavcı, araştırmayı külfet saymış olsa gerek ki kestirme yoldan, kanunları hiçe sayarak işleme koymama kararı vermiş” dedi. Çakmak, “Karardaki gerekçelerden biriyle başsavcı adeta ‘Ben de ÇEDES’in bir mensubuyum’ demektedir” ifadelerini kullandı. Avukat Çakmak, karara itiraz etti.