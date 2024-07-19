CHP, laik eğitimi hedef alarak hazırlanan Maarif Modeli’ne karşı 24 saatlik Eğitim Maratonu başlattı:

Yayınlanma: 19.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.07.2024 - 04:00

CHP, Ankara Anıtpark’ta 24 saat süren bir “Eğitim Maratonu” programı düzenledi. Eğitimin paydaşlarının da katıldığı maratonda eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkat çekildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel eğitim politikaları ile ilgili söylenmesi gereken ne varsa “Eğitim Maratonu”nda söyleneceğini ifade ederek “Burada, bir tam gün, hiç susmadan eğitim konuşacağız. Çocuklarımızın geleceğini konuşacağız” dedi.

Özel, “Eğitim Maratonu” kürsüsünün Milli Egemenlik Parkı’nda kurulmasına izin verilmemesine tepki gösterdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Milli Egemenlik Parkı için “daimi bir özgürlük alanı olsa ne iyi olur” dediğini anımsatan Özel, İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği’nin talimatlarıyla parkın etrafına bariyerler çekildiğini söyledi. Özel, “Bu kadar çözüm öneren etkinliği dahi anayasaya aykırı kararlar vererek engellemeye çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Milli egemenlik demek milletinin dediğinin olması demektir. Karşımızdaki zihniyet müzakareden korkmaktadır. Onların bildiği, düşüncenin karşısına polis dikmektir. CHP bunu aklı ve yüreği ile dize getirecektir” diye konuştu.

AKP’nin, Milli Eğitim Bakanlığı’nı yazboz tahtası haline getirdiğini belirten Özel, “İş, önce milli eğitim konusundaki ulusal mutabakatta bitiyor. AKP’nin 22 yıllık iktidarında kendi içlerinde dahi mutabakat yok. Tarikat-cemaat kavgası var. PİSA sınavında ortalamamız sondan ikinci, üçüncü. Bu coğrafyanın zeki evlatları dünyada normalde onlarla aşık atamayacak akranlarının gerisinde. Sebebi onlar değil ama eğitim sistemi” dedi.

‘NEDEN OKUTTUN?’

Özel, Türkiye’nin orta gelir, orta eğitim ve orta demokrasi tuzağına düştüğünü dile getirdi. AKP iktidara geldiğinde 68 bin atanmamış öğretmen olduğunu söyleyen Özel, Erdoğan’ın, Bülent Ecevit’e yönelik “Madem atamayacaktın, neden okuttun” sözlerini anımsatarak Erdoğan’a, “1 milyon evladımız okutuldu, atanmıyor. Madem atamayacaktın, neden okuttun?” sözleriyle yüklendi. Özel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin için, “Bakan, atanmayan öğretmen sorununu ‘diploma hırsızlığıyla’ kökünden çözüyor. Suç onda değil onu atayan Erdoğan’dadır” ifadelerini kullandı.

Özel, ÇEDES projesiyle ilgili ise “Tam bir çağdışılık, geri kafalılıktır. Tam pedagoji bilmezlik, tam çocuklar için travmatik bir sürecin tetiklenmesidir. 24 saat boyunca burada yapılacak değerlendirmeleri not alacağız” dedi.

‘NİTELİKLİ EĞİTİM SINIFSAL BİR SORUN’



2002’de bir öğretmen maaşıyla 20, şimdiki öğretmen maaşı ile 8 çeyrek altın alınabildiğini vurgulayan Özel, öğretmen maaşının alım gücü 100’den, 40’a düştüğünü belirtti. Türkiye’de nitelikli eğitim sorununun bir sınıfsal sorun haline dönüşmekte olduğunu ifade eden Özel, “Parası olmayanın nitelikli eğitime ulaşmaya şansı yok” diye konuştu. Özel, kendinden örnek vererek “Devlet üç öğün yemeğimi verdi, beni okuttu. Cebimizden 1 lira çıkmadan o dönemde Avrupa’da alınabilecek en iyi eğitimi Türkiye’de aldım” dedi.

‘KALKINMA VE ADALETİN BAŞLANGICI’



Programın “Yerel Yönetimler ve Eğitim” konulu 6. oturumunda Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu söz aldı. Belediye başkanları, eğitimin önemi ve eğitim alanında yaptıkları hizmetler hakkında konuştu. CovId salgını döneminde yaptıkları hizmetlerden bahseden ABB Başkanı Yavaş,“Türkiye’de ilk defa 918 köyde ücretsiz internete geçtik ve bütün köylere internet hizmeti götürdük” dedi.

Öğrencilere ulaşım, yemek, yurt ve kütüphane gibi birçok alanlarda destekler yaptıklarını açıklayan Yavaş, “Yaptığımız desteklerle öğrenci dostu olarak Eskişehir’in arkasından ikinci sıradayız” diye konuştu. Belediye olarak 25 kreş açabildiklerini belirten Yavaş, tasarruf tedbirleri nedeniyle kreş açılmasının kısıtlandığını vurguladı.

Eğitimin önemine vurgu yapan İmamoğlu, “Kalkınma, demokrasi ve adaletin başlangıcı. Düşünce özgürlüğünün, bilimin var olduğu eğitim sistemini iktidara geldiğimizde bu ülkeye kazandıracağımızı belirtmek isterim” dedi. İmamoğlu, “Öğretmenliğin, kanunla (ÖMK) sıradanlaştırılmış biçimine karşıyız. Meselenin temeli ‘Her şeyi ben bilirim’ diyen tek akıl. Artık Türkiye’nin birinci partisiyiz o bakımdan her sistemi bilimsel zemine uygun, vatandaşın düşünceleri ile katkı almış modelleri vatandaşlarımızla buluşturmalıyız” diye konuştu. İmamoğlu, İstanbul’da 4 yılda 104 kreşin hizmete girdiğini, çok yakın zamanda “Yuvamız İstanbul Kreşleri” ile bu sayının 150’yi bulacağını açıkladı. Senede 100 bin üniversiteli gence 7 bin 500 lira burs verdiklerini aktaran İmamoğlu, önümüzdeki dönem bu rakamın 15 bin liraya çıkacağını duyurdu.