CHP’li Adıgüzel, ‘joker rektörü’ gündeme getirdi: Hem kayyum, hem ceo, hem zabıtalık yapabiliyor

Yayınlanma: 28.02.2025 - 13:49

Güncelleme: 28.02.2025 - 15:05

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Boğaziçi Üniversitesi’nin kuzey kampüsündeki kafeteryanın kapatılarak yerine zincir kahveci şubesi açılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Adıgüzel, “Boğaziçi Üniversitesi'nde kuzey kampüsündeki kafeteryanın kapatılarak yerine bir zincir kahveci şubesi açılması öğrenciler arasında tepkilere yol açmıştır. Öğrenciler, Bu alanın özelleştirilerek daha önceden uygun fiyatlarda hizmet aldıkları kafeteryanın kapatılmasını ‘işgal kafe’ adını verdikleri bir eylemle protesto etmiştir. Üniversiteler fikir ve ifade özgürlüğünün, anayasal itiraz hakkının hem uygulandığı hem de esasen bu hakkın öğrenildiği yerlerdir. Ama malum ve marifetli rektör kılıktan kılığa bürünerek bu itirazı zor kullanarak bastırmaya çalışmıştır” dedi.

‘KAYYUM POLİTİKASININ ÜNİVERSİTE AYAĞI’

Kullanılan yöntemlerin onaylanamayacağını belirten Adıgüzel, “28 öğrenci kulübü 6 topluluk ortak bir metne imza atmış ve itiraz etmiştir. Üniversite yönetimi bu 28 öğrenci kulübü ve 6 topluluğun yönetimlerini görevden alarak faaliyetlerini 28 mart'a kadar dondurmuş, adeta kayyum politikasının üniversite ayağını gerçekleştirmiştir. Bu durum kendilerini oraya atayan saray idaresinin kullandığı yöntemlerden birinin üniversitede rektör eliyle kullanıldığını ve kayyum politikasının öğrenci kulüplerine kadar indiğini gösteriyor. Ayrıca bu konuya itiraz eden öğrencilerden bazılarına uzaklaştırma cezası verilerek, kampüslere giriş kartları da iptal edilmiştir” ifadelerini kullandı.

‘REKTÖR MÜSÜN, CEO MU’

Boğaziçi Üniversitesi rektörüne “Sen rektör müsün, yoksa bu zincir kafenin CEO'su mu” sorusunu yönelten Adıgüzel, “Bu öğrenciler protesto'nun bir parçası olarak bedava kahve hazırlayıp diğer öğrencilere ikram ediyor, onu engelliyorlar” diye konuştu. Ardından “Sen rektör müsün zabıta müdürü mü” sorusunu da soran Adıgüzel,şunları söyledi:

“Açılan kafenin zincir kahvecinin bir şubesi olmadığına dönük açıklamalar gelmiş, ancak durum öyle gözükmüyor. Açılan kafenin sahibi olan şirket zincir kafe ile aynı adreste. Bu öğrencilerin eyleminin sizleri rahatsız eden tarafı nedir? Özellikle bu zincir kahvecinin sahibinin AK Parti ile geçmişte ya da bugün bir ilişkisi var mıdır? Acaba bu kahvecinin faaliyetleri bu nedenle mi burada destekleniyor. Öğrencilerin pek çoğunun ekonomik zorluklar içerisinde okuduğunu ve ay sonunu zor getirdiklerini hesaba katarsak, öğrencilere daha yüksek fiyatlarla kahve satarak neyi hedefliyorsunuz? Bu alan kamusal bir alan; öğrencilerin sohbet ettiği, imkanı olmayanların da kullanabildiği bir alan. Bu alanı özel bir firmaya peşkeş çekmeyi doğru bulmuyor ve şiddetle reddediyorum.”