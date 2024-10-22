CHP’li Genç: 'Çocuk okulda, veli evinde mutlu değil'

Yayınlanma: 22.10.2024 - 18:27

Güncelleme: 22.10.2024 - 18:29

CHP’li Aşkın Genç, eğitimin sorunlarına ilişkin gazetemize açıklamalarda bulundu. MEB'in, AKP iktidarının 22 yıllık döneminde en çok oynanan, en çok değiştirilen bakanlık olduğuna vurgu yapan Genç, “Çocuklar okullarda mutlu değil, veliler evlerinde mutlu değil. İşin ciddiyetinin farkında değiller. Aslında şu anki Milli Eğitim Bakanı her zaman bu işi mutfağında olmuş. Yani eğitimin bu noktaya gelmesinde hamdolsun Yusuf Tekin'in çokça payı var. Öğrencilerimiz okuduğunu anlayamıyor. PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) testlerinde hep sonuncu geliyor, matematikte soru çözemiyorlar. Yeterince tartışılmadan, konuşulmadan, kapalı kapılar ardında hazırlanan yeni müfredatla da eğitim modelinin başarılı olma şansı yok” dedi.

‘ORTADOĞU'YA ÖZENTİ VAR’

Köy Enstitüleri’nin önemini anımsatan Genç, “Hedef koymuş Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘muasır medeniyet seviyesi’ diye. İşte oraya eğitimle ulaşabiliriz. Eğer başaracaksak, muasır medeniyet seviyesine çıkacaksak muazzam bir model ortaya çıkmış. Köy Enstitüsü modeli, Türkiye’ye has model. Sanat da var, matematik de var, pratik de var ama geldiğimiz noktada bu maarif modeliyle bu ülkenin gençlerinin nereye doğru gidebileceğini düşünemiyorum. Bu ülkede hep Orta Doğu'ya, Arap sistemine özenti var” diye konuştu.

‘YAVRULARIMIZI KAYBEDİYORUZ’

Öğretmenlerin unvan olarak ayrışmaktan rahatsız olduğunu dile getiren Genç, “Öğretmenleri maaş artışı için bu sıfatlara mahkum etmeyi ben çok doğru bulmuyorum. Bizim öğretmenlerimiz en yüksek geliri hak ediyorlar, en rahat koşullarda yaşamayı hak ediyorlar” dedi. Temizlik sorununa ilişkin de konuşan Genç, “Cumhuriyet her zaman okullarında bir temizlik görevlisi bulundurabilmiş. 22 yıllık AKP iktidarının geldiği noktada okullarını temizleyemeyen bir MEB var” ifadelerini kullandı. Genç, “Devletteki birçok okul pislik içinde ama imam hatipler pırıl pırıl ve temizlik görevlileri var. Böyle bir sınıflandırma olabilir mi? Tüm okullara aynı hizmet verilmeli. Biz imam hatiplere asla karşı değiliz. İmam hatipleri açan biziz. Ama bir taraf sefaletlikle boğuşurken diğer tarafa her şeyi vermek de doğru değil” değerlendirmelerinde bulundu.

Genç, mesleki eğitime ilişkin ise “Ülkenin kalkınması için meslek liseleri şart ama siz çalışma yaşını aşağılara düşürüyor, çocukları yoğun ve kontrolsüzce çalışmaya itiyorsunuz ve yavrularımızı kaybediyoruz” dedi.

‘TOKİ İLE YURT SORUNU ÇÖZÜLÜR’

Öğrencilerin barınma sorununa ilişkin de konuşan Genç, “Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bazı vakıflara kapılarını sonuna kadar açıyor, ciddi kaynaklar aktarıyor. Bu kaynaklarla keşke yurtlar yapılabilse. TOKİ'ye yaptıracağımız yurtlarla biz yurt sorununu bir yılda çözebiliriz” ifadelerini kullandı. Genç, GSB'nin vakıflara 2022 yılında 287 milyon 689 bin lira, 2023 yılında 522 milyon 660 bin lira ve 2024 yılının ilk 6 ayında 699 milyon 71 bin lira aktardığını belirterek, “Türkiye’de binlerce öğrenci barınma sorunu yaşarken bu paralar hangi vakıflara aktarılıyor? Bunları kamuoyuna açıklayın” sorusunu yöneltti. Genç son olarak, “22 yılda geldiğimiz nokta 2002 yılındakinden daha kötü. İstedikleri her kanunu çıkardılar ama geldiğimiz noktada ekonomi, eğitim ve sağlıktaki sorunları çözemediler” diye konuştu.