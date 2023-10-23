CHP’li Karakoz’den kanun teklifi: Açıköğretim ücretsiz olsun

Yayınlanma: 23.10.2023 - 16:59

Güncelleme: 23.10.2023 - 16:59

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun Teklifi ile Açıköğretim Fakültelerinde öğrencilerden eğitim materyal ücreti adı altında alınan eğitim ücretlerinin devlet tarafından karşılanmasını ve eğitimin tamamen ücretsiz hale getirilmesini istedi.

CHP’li Karakoz, yürürlükteki Cumhurbaşkanı Kararı’nda “öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açıköğretim öğrencilerinden öğrenci katkı payı alınmaz, katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır.” hükmü bulunmasına rağmen açıköğretim fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerden 2023-2024 Öğretim Yılında katkı payına ek olarak öğretim materyal ücreti adı altında 1.180 lira ile 2080 lira arasında eğitim ücreti alındığına ve öğrencilerin önceki yıla göre yüzde 90 zamlanan bu eğitim ücretlerini karşılamakta zorlandığına dikkat çekti.

“GEÇİNEMEYEN ÖĞRENCİLER AÇIKÖĞRETİME YÖNELİYOR”

Kira ve yurt ücretlerindeki yüzde 100’ün üzerindeki artışlar; enflasyona bağlı olarak gıdaya, ulaşıma, giyime, kırtasiyeye gelen yüksek zamlarla nedeniyle üniversitelerde örgün eğitim gören öğrenciler barınma, beslenme, ulaşım ve benzeri giderlerini karşılayamaz hale geldiğini anlatan Karakoz, “Öğrenim kredilerinin de yetersizliği nedeniyle geçinemeyen ve çalışmak zorunda kalan öğrenciler eğitimlerine devam edebilmek için açıköğretim fakültelerine yönelmektedir. Öğretim materyal ücreti adı altında ücret talep edilmesi eğitimde fırsat eşitliği ilkesine aykırı olmakla birlikte zaten ekonomik yetersizlikler nedeniyle açıköğretime yönelmiş kişilerin eğitime erişimini daha da zorlaştırmaktadır” diye konuştu.

“TEKLİF KABUL EDİLİRSE AÇIKÖĞRETİMDE EĞİTİM ÜCRETSİZ OLACAK”

Evrim Karakoz, “TBMM Başkanlığına verdiğimiz kanun teklifimizle, açıköğretim fakültelerinde öğrencilerden alınan materyal ücreti gibi tüm eğitim ücretlerinin kaldırılmasını istiyor; tıpkı örgün eğitimde olduğu gibi başarı kriteri göz önünde bulundurularak açıköğretim fakültelerinde de öğrencilere ücretsiz eğitim hakkı tanınmasını sağlıyoruz. Dilerim teklifimiz bir an önce gündeme alınır ve açıköğretim fakültesi öğrencilerinin sırtındaki eğitim ücreti yükü kalkmış olur” ifadelerini kullandı.