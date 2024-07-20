CHP’li Özçağdaş, 24 saatlik eğitim maratonunu Cumhuriyet’e anlattı:

Yayınlanma: 20.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.07.2024 - 04:00

CHP’nin eğitimdeki sorunlara dikkat çekmek için 81 il başkanlığı ile eşzamanlı olarak düzenlediği eğitim maratonu sona erdi. CHP Milli Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, programa ilişkin açıklamalarda bulundu. Özçağdaş, “Kamuoyu bizden sonuç almamızı bekliyor. Biz de CHP olarak uzun soluklu bir iş yapalım, eğitimin üzerine projektörleri çevirelim istedik” ifadelerini kullandı.

‘SORUN ÇOK BÜYÜK’

Türkiye’de her ailenin eğitimle ilgili bir derdi olduğunu belirten Özçağdaş, “Türkiye’de eğitim halkın gerçek gündemi. 1.2 milyon öğretmen, 20 milyon öğrenci, 1 milyon atanmayan öğretmen var. Doğrudan etkilenen nüfus yaklaşık 22.5 milyon. Onların ailelerini de kattığımızda neredeyse ülke nüfusu demek” dedi. Eğitimle ilgili sorunları saatlerce sayabileceğini ifade eden Özçağdaş şunları söyledi: “Türkiye’de okullarına aç giden çocuklar var. Okullarda bir bardak temiz su verilemiyor. Güvenlik yok, temizlikçi yok. Öğretmenler yoksulluk sınırı altında yaşıyorlar. 2016’dan bu yana sadece sözleşmeli öğretmen alınıyor. 24 saatte eğitim sorunu çözülmez ama biz konuşmaya devam edeceğiz. Bizim burada yaptıklarımızın bilimsel bir arka planı var. Sadece siyasi sloganlarla uğraşmıyoruz.” Özçağdaş, bundan sonraki aşamada, Ağustos ayından itibaren CHP’li 21 il belediyesinde yerel eğitim buluşmaları yapacaklarını, sahaya ineceklerini ve eğitim paydaşlarının bu platformlarda görüşlerini aktaracağını söyledi.

‘CİDDİ BİR DEVRİME İHTİYAÇ VAR’



CHP’nin düzenlediği eğitim maratonu programında söz alan Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, “Eğitimde ciddi bir devrime ihtiyaç var. Bu devrimi de birlikte yapacağız” diye konuştu.

Gazetemizin yazarı Zülâl Kalkandelen de eğitim maratonu programında “Laik ve Bilimsel Eğitim” başlıklı bir konuşma yaptı. Kalkandelen eğitimde gerici dayatmaya dikkat çekti.