CHP’li Özçağdaş Bolu’da yurttaşları dinledi, bir dokundu bin ah işitti

Yayınlanma: 29.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.08.2024 - 04:00

CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, önceki gün Bolu’da eğitim paydaşlarıyla ve yurttaşlarla halk toplantısında bir araya geldi. Sabahında eğitimcileri, akşamında ağırlıklı olarak velileri dinleyen Özçağdaş, tüm soru ve önerileri not etti. Yurttaşlar önerilerini ve sorunlarını anlatırken en çok tarikat ve cemaatlerden korktuklarını anlattı. Sabah yapılan toplantıda gündeme gelen konulardan bazıları tarikat ve cemaat yurtlarıyla ilgiliydi. Eğitim-Sen Bolu Şubesi’nden Dursun Yeni, Özçağdaş’a sorunları anlatırken “Öğrenciler, tarikat ve cemaat yurtlarına mecbur bırakılıyor” ifadelerini kullandı. Diğer eğitim paydaşları da söz konusu yurtlardan çekindiğini ifade ederken, Özçağdaş bu sorunun tarikat ve cemaatlere aktarılan kaynakların kesilmesiyle çözüleceğini ifade etti.

‘KÖY OKULLARINI AÇACAĞIZ’

Yurttaşlar, tarikat ve cemaat yurtlarından duydukları endişelerin yanı sıra köy okullarının kapatılmasının eğitimi kötü etkilediğini düşünüyor. Toplantıda söz alan bir yurttaş, Türkiye’de eğitimde en önemli sorunun köy okullarının kapatılması olduğunu söyleyerek, “Köylerde devletin iki görevlisi oluyordu. Biri imam, biri öğretmen. Bu okullar kapatılarak köyler imamlara terk edildi” dedi. Bu ifadelere yanıt veren Özçağdaş ise, “Köy okullarını yeniden açacağız. Köy okulları kapandığı zaman genç aileler kentlerin çeperlerinde tutunmaya çalışan ailelere dönüşüyorlar. Sosyal yardım mekanizması üzerinden devlete ve mevcut iktidar partisine bağlanıyorlar. Bu bir oyun” diye konuştu.