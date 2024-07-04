CHP’li Özçağdaş: ‘Müfredatı yargıya taşıyacağız’

Yayınlanma: 04.07.2024 - 10:18

Güncelleme: 04.07.2024 - 10:18

CHP’li Özçağdaş, Meclis’te CHP’nin eğitim kurmaylarıyla yaptığı basın toplantısında partisinin eğitim alanında yapacağı çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Eğitimde yaşanan sıkıntılara dikkat çekmek için gelecek hafta 24 saatlik bir basın toplantısı yapacaklarını duyuran Özçağdaş, “Bu etkinliği açık alanda, parklarda yapmayı düşündük. Bu kapsamda 22 ayrı konu başlığında CHP’nin görüşlerinin ifade edildiği ve o alandaki sorunları kavramlaştırmasını içeren bir bölüm var. Akabinde akademisyen, uzmanlar, sendikalar gibi konuklar da olacak. Çok farklı kesimlerden kişiler eğitimle ilgili görüşlerini kamuya açık bir alanda 24 saat paylaşacaklar. Genel başkanımızın, belediye başkanlarımızın katıldığı yüksek katılımlı bir etkinlik olacak” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i, “Agresif, Anayasa ve kanun tanımaz” olarak tanımlayan Özçağdaş, normalleşme süreci kapsamında CHP’nin kabinedeki bakanlarla yaptığı görüşmeler gibi Tekin ile görüşmeyeceğini de söyledi. Öte yandan Özçağdaş, içeriğiyle tartışma konusu olan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”ni de yargıya taşıyacaklarını söyledi. Özçağdaş, şu anda bu konudaki hukuki hazırlıkların sürdüğünü vurguladı. Ayrıca, Öğretmenlik Meslek Yasası’nın da Meclis’ten geçmesi halinde yargıya taşınacağı kaydedildi.