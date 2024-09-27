CHP’li Yanıkömeroğlu’ndan KYK sorusu

Yayınlanma: 27.09.2024 - 14:12

Güncelleme: 27.09.2024 - 14:14

Yükseköğretim kurumları yeni öğretim dönemine başladı. Kendi şehirlerinden başka şehirlere okumaya giden öğrenciler birçok sıkıntıyla karşılaşıyor. Yetersiz burslar, nitelikli beslenme ve barınma hizmetine erişimi engelliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) yurtları ise öğrenci sayısına yetmiyor, mevcut yurtların durumu ise içler acısı...

CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, 4 Eylül’de Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi. Barınmanın en temel ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Yanıkömeroğlu, şu soruları sordu:

“1. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı itibariyle örgün öğretime kayıtlı üniversite öğrencisi sayısı nedir? Öğrenci sayısının illere göre dağılımı nasıldır? 2. KYK yurtlarının toplam kapasitesi nedir? Bu sayının illere göre dağılımı nasıldır? 3. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için kaç öğrenci KYK yurtlarında kalmak amacıyla başvuru yapmıştır? Başvuru yapanlardan kaçı KYK yurtlarına yerleştirilmiştir? 4. Son 10 yılda üniversite öğrenci sayısı ne kadar artmıştır? 5. Son 10 yılda KYK yurtlannm kapasitesi ne kadar artmıştır? 6. Kaç adet yeni KYK yurdu yapılmaktadır? Bu yurtlar hangi şehirlere yapılmaktadır ve kapasiteleri ne kadar olacaktır?”

Yanıkömeroğlu’na henüz yanıt gelmedi.