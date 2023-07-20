Çocuk Gelişimi taban puanları 2023! Çocuk Gelişimi başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

Yayınlanma: 20.07.2023 - 14:42

Güncelleme: 20.07.2023 - 14:42

YKS sınavının sonuçlarının açıklanması beklenirken adaylar üniversitelerin taban puanlarını, kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Üniversite eğitimini Çocuk Gelişimi bölümünde almak isteyen adaylar Çocuk Gelişimi bölümünün puanlarını merak ediyor. Peki, Çocuk Gelişimi taban puanları 2023! YKS Çocuk Gelişimi başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar...

ÇOCUK GELİŞİMİ TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI VE AÇILAN KONTENJAN SAYISI