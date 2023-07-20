Çocuk Gelişimi taban puanları 2023! Çocuk Gelişimi başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar
YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar üniversitelerin puanlarını, başarı sıralamasını ve açılan kontenjanların ne kadar olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte geçtiğimiz senenin taban puanlarını referans alarak eğitim almak istedikleri bölümleri araştıran adaylar, ağrılıklı olarak Çocuk Gelişimi bölümü hakkında araştırma yapıyor. Peki, Çocuk Gelişimi taban puanları 2023! YKS Çocuk Gelişimi başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar
YKS sınavının sonuçlarının açıklanması beklenirken adaylar üniversitelerin taban puanlarını, kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Üniversite eğitimini Çocuk Gelişimi bölümünde almak isteyen adaylar Çocuk Gelişimi bölümünün puanlarını merak ediyor. Peki, Çocuk Gelişimi taban puanları 2023! YKS Çocuk Gelişimi başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar...
ÇOCUK GELİŞİMİ TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI VE AÇILAN KONTENJAN SAYISI
- Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) 70/72 356,91 155.628
- Ankara Üniversitesi (Devlet) 55/57 349,17 178.915
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)9/9 347,86 183.195
- İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)4/4 346,27 188.400
- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) 60/62 342,94 199.750
- Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)9/9 337,75 218.554
- Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) 70/72 337,62 219.002
- Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Burslu)9/9 336,61 222.762
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (Ankara)70/72 335,59 226.700
- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) 70/72 335,04 228.947
- Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu)4/4 333,21 236.281
- Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) 50/52 332,87 237.686
- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)12/12 332,44 239.555
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) 70/72 332,42 239.663
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)6/6 332,41 239.709
- Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 70/72 330,96 245.658
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) 40/41 330,12 249.194
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)3/3 330,03 249.539
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)6/6 329,97 249.797
- İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)12/12 329,04 253.720
- İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) 80/82 328,84 254.536
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) 50/52 328,72 255.080
- Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (Burslu)8/8 327,54 260.148
- Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 60/62 327,01 262.468
- İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)6/6 326,42 265.236
- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu)6/6 324,99 271.769
- Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) 70/72 324,56 273.740
- Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) (İÖ)60/62 323,11 280.384
- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) 65/67 323,01 280.832
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)9/9 322,13 285.075
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu)8/8 321,83 286.445
- İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)4/4 321,31 288.939
- İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)10/10 319,82 296.399
- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) 70/72 319,5 297.968
- Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (Burslu)4/4 317,6 307.480
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) 60/62 317,42 308.431
- Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) 70/72 316,98 310.621
- Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) 50/52 316,58 312.588
- Karabük Üniversitesi (Devlet) 80/82 316,49 313.060
- İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (Burslu)7/7 315,51 318.212
- Kırklareli Üniversitesi (Devlet) 60/62 314,61 322.978
- Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) 50/52 314,32 324.642
- Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) 80/82 313,27 330.131
- Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) 50/52 312,34 335.188
- Kırklareli Üniversitesi (Devlet) (İÖ)60/62 308,17 358.916
- Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (%50 İndirimli)28/28 292,48 462.040
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)51/51 284,04 528.096
- Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli)25/25 274,74 609.730
- İstanbul Üniversitesi (Devlet) (Açıköğretim)1500/1538 270,55 649.609
- Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli)51/51 268,72 667.955
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)34/34 266,92 686.186
- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli)68/68 261,63 742.186
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) (Açıköğretim)1600/1640 261,62 742.299
- İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)68/68 260,99 749.388
- Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (%50 İndirimli)21/21 258,81 773.660
- Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KKTC-Güzelyurt) (KKTC) (Burslu)5/5 257,84 784.569
- Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Ücretli)23/23 257,4 789.555
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) (KKTC) (Burslu)10/10 257,15 792.452
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)54/54 254,14 827.452
- İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)34/34 251,37 860.673
- İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)21/21 250,67 869.360
- İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)30/30 250,46 872.000
- İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)25/25 250,42 872.452
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)17/17 243,44 960.693
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli)34/34 242,95 967.080
- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli)34/34 240,83 995.147
- İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli)38/38 232,56 1.108.553
- Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (%50 İndirimli)42/42 232,02 1.116.178
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli)22/22 231,12 1.129.022
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) (KKTC) (%50 İndirimli)15/15 226,6 1.193.307
- Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KKTC-Güzelyurt) (KKTC) (%50 İndirimli)25/17 187,31 1.683.219
En Çok Okunan Haberler
-
- Whatsapp çöktü mü?
- TBMM'den olağanüstü toplantı kararı
- Özkan Uğur'a veda: 'Birlikte yaşlanacağız sanıyordum'
- TBB, KDV ve ÖTV zamlarının iptali için dava açtı
- Sedat Peker'in avukatından 'iade' açıklaması
- Ünlü şefe çalışanlarından darp
- Canan Karatay'a tepki
- Sedat Peker, Türkiye’ye iade edilecek mi?
- Boğaziçi'ndeki köpeklerle ilgili yeni karar
- Cennet Koyu, Cengiz Koyu oldu!