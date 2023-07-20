Tıp Fakültesi taban puanları 2023! Tıp Fakültesi başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

Yayınlanma: 20.07.2023 - 14:33

Güncelleme: 20.07.2023 - 14:33

YKS sınavının sonuçlarının açıklanması beklenirken adaylar üniversitelerin taban puanlarını, kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Üniversite eğitimini Tıp Fakültesi bölümünde almak isteyen adaylar Tıp Fakültesi bölümünün puanlarını merak ediyor. Peki, Tıp Fakültesi taban puanları 2023! YKS Tıp Fakültesi başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar...

TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI VE AÇILAN KONTENJAN SAYISI